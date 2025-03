Kreuztals „Lichterglanz im Park“ pausiert: Weihnachtsmarkt 2025 zieht vom Dreslers Park in die Stadtmitte

(wS/ots) Kreuztal 12.03.2025 | Der beliebte Kreuztaler Weihnachtsmarkt „Lichterglanz im Park“ lockt jedes Jahr Tausende Besucher in den historischen Dreslers Park im Stadtzentrum. Leider setzt dieser große Erfolg und die hohe Frequentierung dem Park mächtig zu: Insbesondere bei anhaltendem Regen, wie er die letzten beiden Jahre zur Marktzeit Anfang Dezember zu verzeichnen war, werden die Rasenflächen stark in Mitleidenschaft gezogen.

Nachdem nun schon im zweiten Jahr in Folge diese erheblichen Schäden aufgetreten sind, mussten jetzt Bürgermeister Walter Kiß und Kulturamtsleiter Holger Glasmachers eine schwere, aber notwendige Entscheidung treffen: „Der denkmalgeschützte Dreslers Park braucht unbedingt eine Pause, um sich von der starken Beanspruchung in den vorherigen Wintermonaten erholen zu können. Deswegen führt in diesem Jahr kein Weg daran vorbei, den Lichterglanz im Park in der gewohnten und beliebten Form pausieren zu lassen“, erläutert Bürgermeister Kiß. Klar ist aber auch: ganz ohne Weihnachtsmarkt sollen die Kreuztalerinnen und Kreuztaler nicht auskommen müssen. „Wir werden als Alternative einen Weihnachtsmarkt in der Stadtmitte anbieten, der mit einem vergleichbaren Programm und auf seine Weise ebenso attraktiv wird, wie der Lichterglanz im Park“, ist sich Kulturamtsleiter Glasmachers sicher.

Neben der dringend notwendigen Erholungsphase des Parks liegen weitere Vorteile in dem vorübergehenden Standortwechsel auf der Hand: Besucherinnen und Besucher, die auf Rollstuhl oder Gehhilfe angewiesen sind, werden auf dem ebenen Roten Platz deutlich besser zurechtkommen.

Zudem spricht die noch zentralere Lage für sich. Dass der Rote Platz für ansprechende Märkte und Feste einen wunderbaren Rahmen bietet, beweist das jährliche Weinfest sowie die Natur- und Bauernmärkte. Beide Formate finden in der Stadtmitte statt und freuen sich ebenso großer Beliebtheit.

Die vorbereitenden Planungen für den Weihnachtsmarkt in der Kreuztaler Stadtmitte haben schon begonnen.

Foto: Archiv – wirSiegen.de

