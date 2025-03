Männer-Seniorensportgruppe des VTV Freier Grund stellt sich vor

(wS/vtv) Neunkirchen 28.03.2025 |Man erreicht das Rentenalter und schon geht es los: Das Bücken und Aufstehen macht Mühr, es knackst in den Gliedern und überhaupt kann man sich nicht mehr so bewegen wie früher. Also nimmt man sich vor, etwas dagegen zu unternehmen. Aber in den allermeisten Fällen bleibt es bei diesem guten Vorsatz.

Genau hier setzt das Angebot des VTV mit seiner Seniorensportgruppe an. Mittwochs um 17.00 Uhr treffen sich die Mitglieder der Männergruppe in der Mehrzweckhalle in Salchendorf um gemeinsam und unter der fachkundigen Anleitung von Wolfgang Binder nach einem Aufwärmtraining Übungen zur Stärkung der Muskeln sowie Herz, Lungen und Kreislauf zu tätigen. Ein großteil der Übungseinheiten dient der Beweglichkeit der Gelenke, womit auch Osteoporose vorgebeugt werden soll. Das Training dauert 90 Minuten.Die Geselligkeit kommt auch nicht zu kurz: Nach dem Training setzt man sich noch eine Weile zusammen , um sich darüber auszutauschen, was in der Woche passiert ist.

Interessiert mitzumachen?

Dann steht Wolfgang Binder gerne als Ansprechpartner unter der Rufnummer 02735 3172 zur Verfügung, um weitere Informationen zu geben und Anmeldungen entgegenzunehmen.

