Neun neue Pflegekräfte starten Karriere an der DRK-Kinderklinik Siegen

(wS/drk) Siegen 28.03.2025 | Neun Auszubildende legen Examen als Pflegefachkräfte mit Vertiefung Pädiatrie bzw. Pflegefachassistentinnen an Kinderklinik ab – Vier Pflegefachkräfte mit Vertiefung Pädiatrie und fünf Pflegefachassistentinnen haben im März 2025 ihre Ausbildung an der DRK-Kinderklinik Siegen erfolgreich abgeschlossen

Welch ein Freudentag – der Freitag, an dem die Auszubildenden in den Pflegeberufen nach erfolgreichem Examen offiziell ihre Zeugnisse bekommen und dies in kleiner Runde gebührend feiern. Diesen Freitag durfte die Betriebsleitung der DRK-Kinderklinik Siegen neuen jungen Menschen und ihren engsten Angehörigen im festlichen Rahmen ihre Urkunden verleihen. Drei der jungen Damen haben aufgrund der besonders guten Noten (1,9 oder besser) zudem das Anrecht auf eine Begabtenförderung in Form eines Weiterbildungsstipendiums durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten.

Die von Sonja Mechlinsky und Aaysha Tuna-Liapuat geleiteten Kurse des Bildungsinstitutes für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen (BiGS) haben dank der integrativen Ausbildung in Kooperation mit dem Klinikum Siegen und der Marien-Gesellschaft Siegen stark von den optimalen Ausbildungsbedingungen in einer der größten und modernsten Pflegeschulen in NRW profitiert.

Die berufliche Zukunft der jungen Menschen ist rosig. Da Fachkräfte mit medizinisch-pflegerischen Berufen sehr gesucht sind, sehen die jungen Menschen einer perspektivenreichen Zukunft im Gesundheitswesen entgegen. Zwei der vier Pflegefachkräfte mit Vertiefung Pädiatrie wurden von der DRK-Kinderklinik in feste Anstellungsverhältnisse übernommen. Die fünf Pflegefachassistentinnen der IPS machen zudem nun in einer zweiten Stufe ihre drei-jährige Ausbildung zur Pflegefachkraft an der Siegener Kinderklinik.

Pflegedirektorin Janna Schirdewan äußerte sich bei der Examensfeier dankbar darüber, dass die Kinderklinik weiterhin an der Vertiefung Pädiatrie festhält und jungen Menschen hier eine Perspektive mit hoher Spezialisierung bietet. Sie dankte den Beteiligten von der Klinik und dem Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen dafür, dass die Ausbildung einen solch hohen Stellenwert habe und so gut angeleitet werde.

Klinik-Geschäftsführer Antonio Monte zeigte sich ebenfalls erfreut darüber, dass die jungen Menschen sich für einen Beruf in der Pflege entschieden haben. Die Betriebsleitung sei mit der Entwicklung des BiGS in Siegen und den Kooperationen der drei Siegener Kliniken sowie mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein zufrieden, man könne so tolle Perspektiven für die weitere berufliche Entwicklung aufzeigen. Aus Sicht der Klinikleitung ist ein qualitativ gut ausgebildeter Nachwuchs inzwischen einer der wichtigsten Faktoren, um die Bedarfe im Bereich der Pflege decken zu können und so die hochspezialisierte Versorgung vor Ort aufrecht halten zu können.

Das Foto zeigt die frisch examinierten Pflegekräfte im Vordergrund mit den Leitungen der DRK-Kinderklinik Siegen und den Lehrkräften des BiGS Foto: DRK-Kinderklinik Siegen Arnd Dickel

