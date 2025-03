Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen e.V. spendet 8.333 Euro an das Frauenhaus in Siegen

(wS/pro) Siegen 28.03.2025 | Der Verein „Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen e. V.“ unterstützt das Frauenhaus in Siegen über den Verein Frauen helfen Frauen e.V. mit einer Spende in Höhe von 8.333 Euro. Lars Westphal (Geschäftsstellenleiter der Provinzial Geschäftsstelle Westphal in Siegen) sowie Carlo Schneider (Geschäftsstellenleiter der Provinzial Geschäftsstelle Schneider in Siegen), Sandra Ivicevic (Mitarbeiterin der Provinzial Geschäftsstelle Kölsch & Steiner in Siegen) und Rosa Maria Pfeifer (Vorstandsmitglied im Verein „Provinzialer in Westfalen Lippe helfen e. V.“), überreichten den symbolischen Scheck an Natalie Hähnel von Frauen helfen Frauen e.V. in Siegen.

„Durch den Anruf von Frau Pfeifer erschienen die Herausforderungen an jenem Montag direkt kleiner zu werden. Wir waren überwältigt von dieser hohen Spendensumme und konnten es kaum glauben. Wir haben uns riesig gefreut und sind sehr dankbar über die großzügige Spende“, sagte Hähnel.

„Die Bedeutung von Frauenhäusern nimmt sowohl für betroffene Frauen als auch für betroffene Kinder immer mehr zu. Der Verein ist auf Spenden angewiesen, um zum Beispiel

Ausflüge/Freizeiten für die Frauen und Kinder sowie Anschaffungen innerhalb des Hauses zu ermöglichen. Uns als Verein liegt die Hilfe für betroffene Frauen und Kinder sehr am Herzen.

Darum haben wir zu Weihnachten in der Provinzial u.a. für die Unterstützungen von Frauenhäusern bei den Kolleginnen und Kollegen gesammelt und die Spenden als Verein sehr gerne verdoppelt“, berichtet Rosa Maria Pfeifer. Lars Westphal, Carlo Schneider und Sandra Ivicevic ergänzen: „Wir als Geschäftsstellen sind vor Ort auch immer wieder aktiv und versuchen verschiedene Initiativen zu unterstützen. Durch unsere Mitgliedschaft im Verein Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen e.V. ist es uns möglich, auch in größerem Umfang gemeinsam vor Ort – wie in diesem Fall das Frauenhaus – zu unterstützen.

Seit der Gründung Ende 2014 hat der Verein bereits über 600 Projekte und Einrichtungen mit einem Gesamtvolumen von über zwei Millionen Euro unterstützt. „Vor allem in Not geratenen Menschen, lokale soziale Einrichtungen, Projekte und Initiativen sowie Hospiz- und Behindertenarbeit wollen wir vor Ort durch Spenden helfen. Wir erfahren ein hohes Vertrauen und eine große Unterstützung durch die Menschen hier in der Region. Mit unserem Engagement wollen wir etwas davon zurückgeben“, so das Vorstandsmitglied Rosa Maria Pfeifer.

(v.l.): Lars Westphal (Geschäftsstellenleiter der Provinzial Geschäftsstelle Westphal in Siegen), Rosa Maria Pfeifer (Vorstandsmitglied im Verein „Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen e.V.“) und Sandra Ivicevic (Mitarbeiterin der Provinzial Geschäftsstelle Kölsch & Steiner in Siegen) übergaben den symbolischen Spendencheck in Höhe von 8.333,– Euro an Frau Hähnel (Frauen helfen Frauen e.V. Siegen) gemeinsam mit Carlo Schneider (Geschäftsstellenleiter der Provinzial Geschäftsstelle Schneider in Siegen).

Über Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen e. V.

Der Verein Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen gründete sich 2014 aus dem Bestreben heraus, das große Potenzial an sozialem Engagement aller Beschäftigten der Provinzial Versicherung in Westfalen zu bündeln. Die Spendengelder der Beschäftigten werden von der Provinzial verdoppelt, sodass noch mehr gemeinnützige oder soziale Projekte und Initiativen in der Region Westfalen-Lippe gefördert werden können. Dabei unterstützt der Verein vornehmlich Projekte, die aus anderen Quellen nicht oder nur wenig unterstützt werden. Geführt wird der Verein durch einen vollständig ehrenamtlich tätigen Vorstand, in dem Beschäftigte des Innen- und Außendienstes und des Betriebsrates vertreten sind Weitere Informationen gibt es unter: http://www.provinzialerhelfen.de/

