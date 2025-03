Stark für den Nachwuchs: Sparkasse unterstützt Jugendfeuerwehr Struthütten mit neuen Etagenbetten

(wS/spa) Neunkirchen 31.03.2025 | Große Freude bei der freiwilligen Feuerwehr Struthütten: Dank der Spende aus dem Topf PS- Zweckertrag der Sparkasse Burbach-Neunkirchen konnte die Feuerwehr neue Etagenbetten für die jungen Einsatzkräfte anschaffen. Die sogenannten Disc-O-Etagenbetten werden künftig bei der jährlichen Teilnahme am Kreiszeltlager der Feuerwehren zum Einsatz kommen und den Jugendlichen mehr Komfort und Erholung bieten. Seit einiger Zeit nimmt die Jugendabteilung nun regelmäßig am Zeltlager teil. Um die Übernachtungssituation für die Teilnehmer zu verbessern, entschied die freiwillige Feuerwehr moderne und stabile Etagenbetten anzuschaffen, die auch noch mobil sind. Die Wahl fiel auf die Disc-O-Etagenbetten, die besonderen Ansprüchen, wie den mobilen Einsatz, entsprechen. Durch die Spende der Sparkasse Burbach-Neunkirchen erfreuen sich die jungen Einsatzkräfte nun an den neuen Schlafmöglichkeiten.

Foto: Sparkasse

