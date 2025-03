Vier Verletzte nach Kollision im Kreisverkehr am „Südkreisel“ in Bad Berleburg

(wS/ots) Bad Berleburg 03.03.2025 | Am Freitagnachmittag (28. Februar) ist es am „Südkreisel“ in Bad Berleburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto landete auf der Fahrzeugseite, vier Personen waren verletzt. Gegen 14:09 Uhr war eine 77-jährige Suzuki-Fahrerin von der Lenne kommend auf der Emil-Wolff-Straße unterwegs. Im Kreisverkehr kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Audi. Dessen 23-jähriger Fahrer kam von der Limburgstraße und wollte anschließend vom Kreisel aus in die Schulstraße einbiegen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge kamen die Autos letztlich beide nach rechts von der Straße ab. Der Suzuki prallte gegen einen dortigen Holzzaun und eine Hecke. Die Audi stieß mit einem Verkehrszeichen und zusätzlich mit dem Holzzaun und der Hecke zusammen. Hierbei überschlug sich der silbergraue A 3 und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die 77-jährige Fahrerin wurde ebenso wie der 23-jährige Audi-Fahrer sowie dessen 17- und

20-jährigen Mitinsassen mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

Aufgrund erster Erkenntnisse könnte neben dem Vorfahrtsverstoß der 77-Jährigen eine nicht angepasste Geschwindigkeit des 23-Jährigen eine Rolle gespielt haben.

Das Verkehrskommissariat hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Zeugen zu der Fahrt des 23-Jährigen kurz vor dem Unfall beziehungsweise zum Unfallzeitpunkt werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0 zu melden.

