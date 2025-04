3. Strategieworkshop zur industriellen Transformation in Südwestfalen

(wS/do) Olpe 03.04.2025 | Die industrielle Transformation in Südwestfalen nimmt weiter Fahrt auf. Nach zwei erfolgreichen Strategieworkshops geht die Workshop- Reihe in die nächste Runde: Am 17. April 2025 lädt DO IT Südwestfalen zum 3. Strategieworkshop zur industriellen Transformation ein. Die Veranstaltung findet von 10:00 bis 13:00 Uhr im KAI Iserlohn (Rahmenstraße 20, 58638 Iserlohn) statt und richtet sich an Unternehmen, die die Zukunft der Industrie in Südwestfalen aktiv mitgestalten möchten.

Strategie für eine zukunftsfähige Industrie in Südwestfalen

Die Transformationsstrategie für die Industrie in Südwestfalen adressiert die tiefgreifenden Herausforderungen der Region, die von der Digitalisierung über den Fachkräftemangel bis hin zu nachhaltigen Produktionsweisen reichen. Als eine der führenden Industrieregionen Deutschlands muss Südwestfalen seine mittelständisch geprägten Unternehmen auf Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz und zirkuläre Wirtschaft vorbereiten.

Hierzu wurde der Spitzencluster DO IT Südwestfalen gegründet, der Unternehmen, Hochschulen und Innovationszentren miteinander vernetzt. Die Strategie baut auf vier zentralen Handlungsfeldern auf: Produktion der Zukunft, Digitale Geschäftsmodelle, Circular Economy und Arbeitswelt der Zukunft

Der Workshop zur Transformationsstrategie

Ziel des Workshops ist es, die bereits erarbeiteten Grundlagen weiterzuentwickeln und konkrete Strategien für eine zukunftsfähige Industrie zu erarbeiten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen folgende Themen:

Weiterentwicklung der Vision für die industrielle Transformation in Südwestfalen

Identifikation zentraler Herausforderungen für Unternehmen und Wirtschaft

Konkretisierung von Handlungsfeldern und Lösungsansätzen

Entwicklung innovativer Projektideen

Definition der nächsten Umsetzungsschritte

Teilnahme sichern und Zukunft mitgestalten!

Der Strategieworkshop bietet eine Plattform für den fachlichen Austausch, die Vernetzung von Unternehmen sowie die Entwicklung konkreter Maßnahmen, um die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Südwestfalens langfristig zu sichern. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei.

Interessierte können sich per E-mail unter c.neumann@do-it-swf.de oder über den Innovationsradar von DO IT Südwestfalen anmelden: #3 Strategieworkshop für die Industrie Südwestfalens | DO IT Südwestfalen Spitzencluster

„Die Transformation gelingt nur gemeinsam. Jeder Impuls, jede Idee und jeder Austausch trägt dazu bei, die Industrie in Südwestfalen zukunftsfähig zu machen. Wir laden alle Akteure ein, sich aktiv einzubringen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.“ –

Christoph Neumann, Geschäftsführer der DO IT Südwestfalen GmbH.