Rückblick auf die Mitgliederversammlung 2025 – Dank, Ehrungen und Engagement im Turnverein Kreuztal 1888 e.V.

(wS/tv) Kreuztal 03.04.2025 | Anfang März fand die alljährliche Mitgliederversammlung des Turnvereins Kreuztal 1888 e.V. im Vereinsheim statt. 38 Personen, darunter der gesamte Vorstand, nahmen daran teil. Besonders herzlich begrüßte der 1. Vorsitzende Thorsten unsere Ehrenmitglieder Brundhilde Bartling, Marita Hackler, Paul-Günter Hoffmann und Friedrich Hofmann.

Thorsten begann seinen Bericht mit einem herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer, Übungsleiter, Trainer, Fachwarte sowie an die treuen Sponsoren des Vereins. Die stetig steigende Mitgliederzahl – aktuell 1.095 Mitglieder (Stand März 2025) – sei ein deutlicher Beleg für die hervorragende Arbeit der Übungsleiter, die gute Zusammenarbeit im Vorstand und die exzellente Mitgliederverwaltung unter Leitung von Katrin Schulz.

Ein besonderer Dank galt Carsten Werner, dem stellvertretenden Vorsitzenden, der im Jahr 2024 in einer herausfordernden Phase maßgeblich die Vereinsgeschicke lenkte, während sich Thorsten zeitweise aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hatte.

Auch der engagierte Einsatz des Jugendausschusses wurde gewürdigt – dieser sei stets darum bemüht, mit zeitgemäßen Ideen und Projekten Jugendliche für den Verein zu begeistern.

Im Anschluss gab Thorsten einen Überblick über die Veranstaltungen des Jahres 2024. Es fanden fünf Vorstandssitzungen statt, und zahlreiche Vereinsaktivitäten – darunter die eindrucksvolle Turnshow mit 150 Turnerinnen im Alter von 4 bis 50 Jahren, das Bastelangebot mit Martina, das EM-Studio, Veranstaltungen für Mitglieder 60+, Wanderungen mit Friedrich, das Sommercamp, der Ehrungstag, die Mitarbeitersitzung, die Adventsfeier der Senioren sowie der vom Jugendausschuss gestaltete Jahresausklang – erfreuten sich großer Beliebtheit.

Ein ausdrücklicher Dank ging an Lars und Annette für die erneut sehr gelungene Vereinszeitung 2024 – ebenso an alle Berichteschreiber, Ideengeber und Fotografen, die zur Vielfalt der Inhalte beigetragen haben.

Im Anschluss an seinen Jahresbericht holte Thorsten die Ehrung von Sascha Graba nach, der dem Verein seit beeindruckenden 40 Jahren angehört. Neben einer Urkunde erhielt er ein kleines Präsent als Zeichen der Anerkennung.

Im weiteren Verlauf berichteten die Fachwarte aus den Bereichen Spiele, Turnen und Leichtathletik. Besonders hervorzuheben ist der derzeitige Aufnahmestopp im weiblichen Turnbereich – mit rund 160 aktiven Kindern ist die Kapazitätsgrenze erreicht. Auch in den gemischten Kinderturngruppen ist aktuell kein weiterer Zulauf möglich. Qualität geht hier ganz klar vor Quantität.

Benni Klein kündigte an, seine Trainertätigkeit in der Leichtathletik nach den Sommerferien zu beenden. Eine Nachfolgelösung wird derzeit gesucht – eventuell in Kooperation mit anderen Vereinen.

Im Anschluss stellte Sonja Böcking den Kassenbericht für das Jahr 2024 vor. Es gab keine Rückfragen. Die Kassenprüfer beantragten die Entlastung des Vorstands, die einstimmig beschlossen wurde. Ebenso wurde einstimmig beschlossen, die Mitgliedsbeiträge im kommenden Jahr nicht zu erhöhen. Der Haushaltsplan für 2025 wurde ebenfalls einstimmig verabschiedet.

Möglicherweise wird in naher Zukunft eine Dachsanierung des Vereinsheims erforderlich. Die dafür vorgesehenen Mittel wären ein größerer Posten im Etat. Thorsten zeigte sich jedoch zufrieden, dass im Haushaltsplan 2025 alle Anschaffungswünsche berücksichtigt werden konnten.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurden Carsten Werner als stellvertretender Vorsitzender, Romina Rosenkranz als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Jens Sportelli als stellvertretender Schriftwart und Robin Fortagne als 2. Beisitzer für den aus beruflichen Gründen ausscheidenden David Schlephorst gewählt.

Darüber hinaus wurde Dennis Bäumer als kooptiertes Mitglied auf freiwilliger Basis in den Vorstand aufgenommen, um weiterhin mit seinem Wissen und Engagement zur Verfügung zu stehen. Beide – Robin und Dennis – werden dem Verein im Vorstand künftig tatkräftig zur Seite stehen.

Sonja Böcking wurde für weitere zwei Jahre als Kassenwartin wiedergewählt, kündigte jedoch an, das Amt nach Ablauf der Wahlperiode abgeben zu wollen. Die Suche nach einer Nachfolgeperson läuft bereits. Jörg Hoffmann wurde als neuer Kassenprüfer benannt und löst Dennis Bäumer in dieser Funktion ab. Im Anschluss wurde David Schlephorst offiziell als 2. Beisitzer verabschiedet.

Im Ausblick auf 2025 wurde unter anderem auf das Deutsche Turnfest in Leipzig Ende Mai, das Gillerbergfest sowie auf Paulis Pinte am 27. September 2025 hingewiesen.

Fotos: Turnverein Kreuztal von 1888 e.V.