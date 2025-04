Informationsveranstaltung zur Vorsorgevollmacht – Was passiert, wenn man selbst nicht mehr entscheiden kann?

(wS/bsw) Siegen 03.04.2025 | Der Betreuungsverein Siegen-Wittgenstein e.V. lädt alle Interessierten am 09.04.2025 um 17:00 Uhr in die Räumlichkeiten des Betreuungsvereins Siegen-Wittgenstein BSW, An der Alche 23 , 57072 Siegen, zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Vorsorgevollmacht ein.

Was wird, wenn man aufgrund einer schweren Erkrankung, Unfall oder Alter nicht mehr in der Lage ist, wichtige Angelegenheiten selber regeln und entscheiden zu können. Hier kann die Vorsorgevollmacht greifen, indem bereits im Vorfeld einer Person des Vertrauens eine Vorsorgevollmacht übergeben wird. Diese Person kann dann die Angelegenheiten in Ihrem Sinne regeln.

Der Betreuungsverein gibt Ihnen an diesem Nachmittag einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Unterstützung in Bezug auf die Vorsorgevollmacht. Um jedem einen entsprechenden zeitlichen Rahmen zu gewähren, wird um Voranmeldung gebeten unter Tel. 0271-3869435.