Ab Anfang Mai: Neue Termine für Stadtführungen mit dem Bürgermeister

(wS/si) Siegen 28.04.2025 | Anfang Mai startet wieder eine Reihe von kostenlosen Stadtführungen mit Bürgermeister Steffen Mues. Interessierte erhalten dabei Einblicke in die Stadtentwicklung und erfahren Wissenswertes und Geschichtliches über die Stadt Siegen. Los geht es am Montag, 5. Mai 2025, um 16.30 Uhr.

Die rund 90-minütigen Touren beginnen am Rathaus Oberstadt. Von dort aus geht es weiter zum Bunker Burgstraße als zukünftiger Erweiterung des Siegerlandmuseums und hinauf zum Schlosspark mit der historischen Stadtmauer über den großen Abenteuerspielplatz. Weitere Stationen sind die Siegener Altstadt, das Untere Schloss und das ehemalige Karstadt-Gebäude.

Die nächsten Stadtführungen finden jeweils um 16.30 Uhr am 7. und 16. Juli sowie am 4. und 20. August 2025 statt. An jedem Termin können bis zu 20 Personen teilnehmen. Die vorherige Anmeldung ist per E-Mail an antwort@siegen.de möglich.