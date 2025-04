Blasmusik vom Feinsten in Kaan-Marienborn: Siegener Blasorchester lädt zum Festival

(wS/sb) Siegen 01.04.2025 | Am Samstag, den 3. Mai 2025, verwandelt sich die Weißtalhalle in Kaan-Marienborn in ein Zentrum der Blasmusik: Das Siegener Blasorchester von 1926 e.V. lädt gemeinsam mit musikalischen Freunden zu einem festlichen Konzertabend ein.

Das Blasmusik-Festival beginnt um 18 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr) und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit drei mitreißenden Ensembles:

Den Auftakt gestaltet das gastgebende Siegener Blasorchester unter der Leitung von Daniel Ridder mit einem konzertanten Programm voller Klangvielfalt und musikalischer Leidenschaft.

Anschließend sorgt die neu gegründete Formation „Siegerländer Sieben“ unter der Leitung von Michael Drucks für böhmische Blasmusik mit Herz – traditionell, frisch und mitreißend.

Den krönenden Abschluss übernimmt die Egerländerbesetzung des Musikvereins „Hoffnung“ Hünsborn, geleitet von Eric Butzkamm, die mit volkstümlicher Blasmusik für einen festlichen Ausklang sorgt.

Für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt: Der Förderverein „Weißtalhalle“ kümmert sich mit Speisen und Getränken um die Besucher.

Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich:

Erwachsene zahlen 14 €, Schüler und Studierende 7 €.

Vorverkauf: Gaststätte „Zum Alten Kaan“ (Kaan-Marienborn), bei allen Musiker*innen oder per E-Mail an info@siegenerblasorchester.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Ort: Weißtalhalle, Blumersfeld 2, Kaan-Marienborn

Datum: Samstag, 3. Mai 2025

Beginn: 18:00 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr)

Ein Abend voller Musik, Spass und guter Stimmung – verpassen Sie nicht dieses besondere Festival der Blasmusik!

