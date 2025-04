Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

(wS/ots) Siegen 01.04.2025 | Am Montagabend sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Gegen 21:30 Uhr wollte ein 29-Jähriger aus dem Industriegebiet „Alcher Straße“ rechts in Richtung Siegen abbiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete er ein Verkehrszeichen und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Audi, der Vorfahrt hatte. Die 24-jährige Fahrerin des Audi war aus Alchen kommend ebenfalls in Richtung Siegen unterwegs. Beim Zusammenstoß wurde sie in den linksseitigen Zaun geschleudert.

Beide Fahrer der PKW wurden leicht verletzt. Die 24-Jährige wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000€.

