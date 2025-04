Frühlingsfreude in der Altstadt – „Freudenberger Frühling“ am 13. April 2025

(wS/fw) Freudenberg 01.04.2025 | Wenn der Frühling erwacht, zieht es die Menschen nach draußen – und wohin könnte es schöner sein als in die historische Kulisse des „Alten Flecken“? Am Sonntag, den 13. April 2025, laden Freudenberg WIRKT e.V. und die agentur57 herzlich zum traditionellen Frühlingsmarkt ein. Ab 11 Uhr verwandelt sich die Altstadt in ein lebendiges Zentrum voller Farben, Düfte und fröhlicher Begegnungen.

Über 30 Stände bieten eine bunte Mischung aus kulinarischen Leckerbissen und liebevoll gefertigten Handwerksprodukten. Für Genießer, Flaneure und Schnäppchenjäger ist gleichermaßen etwas dabei.

Auch der Einzelhandel ist mit von der Partie: Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags öffnen ab 13 Uhr zahlreiche Geschäfte ihre Türen – perfekt für alle, die eine Woche vor Ostern noch nach frühlingshaften Angeboten und Geschenken suchen.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Neuwagenausstellung unter dem Motto „Neue Autos zwischen alten Häusern“. Regionale Autohäuser präsentieren ihre neuesten Modelle inmitten des charmanten Fachwerkflairs. Beratung inklusive – die Ansprechpartner der Autohäuser stehen für Fragen bereit.

Für die kleinen Besucher wird es ebenfalls spannend: Der beliebte Kinderflohmarkt findet diesmal in der Poststraße statt. Ganz ohne Anmeldung können junge Verkäufer dort ihre Spielsachen und Schätze anbieten.

Abgerundet wird das bunte Treiben durch ein abwechslungsreiches Kinderprogramm auf dem Gelände der VR-Bank – ein Tag für die ganze Familie ist also garantiert.

Weitere Informationen: www.freudenberg-wirkt.de

