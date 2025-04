Obersdorf räumt auf: Erfolgreiche Aktion „Saubere Landschaft“

(wS/hvo) Wilnsdorf 01.04.2025 | Strahlende Gesichter, gefüllte Müllsäcke und ein rundum aufgeräumter Ort – so lässt sich die diesjährige Aktion „Saubere Landschaft“ in Obersdorf zusammenfassen. Am 29. März 2025 rückten rund 35 engagierte Bürgerinnen und Bürger dem Unrat in Wald und Flur zu Leibe.

Organisiert wurde die Gemeinschaftsaktion erneut von der Waldgenossenschaft Obersdorf sowie dem Heimatverein Obersdorf-Rödgen e.V. Unter der Leitung von Michael Vitt (Waldgenossenschaft) und Volker Stein (Heimatverein) starteten die Helfer bei trockenem Wetter mit Traktoren, Anhängern und jeder Menge Müllsäcken.

„Es freut uns sehr, dass auch in diesem Jahr so viele mit angepackt haben“, betonten die Veranstalter. Positiv fiel dabei auf, dass die Verschmutzung in den letzten Jahren spürbar zurückgegangen ist. Dennoch füllte sich nach gut zwei Stunden ein großer Container mit allerlei Abfällen, die achtlos in der Natur entsorgt worden waren.

Ein besonderer Dank gilt der Gemeinde Wilnsdorf, die den Müllcontainer zur Verfügung stellte und damit maßgeblich zum Gelingen der Aktion beitrug.

Zum Abschluss versammelten sich die Teilnehmenden an der Grillhütte, wo ein kleiner Imbiss auf sie wartete – als wohlverdiente Stärkung und gemütlicher Ausklang der erfolgreichen Sammelaktion. Das Fazit: Aufräumen macht Sinn – und sogar Spaß!

Foto: Gruppen Bild vom Abschluss der Veranstaltung – Bericht: Dr. Ulrich Müller, 1. Stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer im Vorstand des

Heimatvereins Obersdorf-Rödgen e. V.

.

