Bürgermeister empfängt langjährige Freunde: Besuch aus Plauen und Oberschelden im Rathaus

(wS/si) Siegen 26.04.2025 | Gemeinsam mit Mitgliedern des Spielmannszugs Oberschelden haben Gäste aus der Partnerstadt Plauen jetzt (Mittwoch, 23. April) Bürgermeister Steffen Mues im Rathaus getroffen. Bei dem herzlichen Austausch standen die langjährige Freundschaft und die lebendige Städtepartnerschaft im Mittelpunkt.

Die Verbindung zwischen den Musikern aus Oberschelden und Plauen besteht seit 2009. Damals reisten Mitglieder des Spielmannszugs Oberschelden erstmals nach Plauen, um die Schützenmusikanten kennenzulernen. Seitdem folgten regelmäßige Besuche, gemeinsame Auftritte und festliche Anlässe wie das Jubiläum „100 Jahre Feuerwehr / 60 Jahre Spielmannszug Oberschelden“ im Jahr 2010. Mindestens einmal im Jahr reisen die Mitglieder der Vereine jeweils in die andere Stadt und pflegen ihre freundschaftlichen Kontakte.

Auch wenn der Verein der Plauener Schützenmusikanten heute nicht mehr existiert, bleibt die Verbindung zu den ehemaligen Mitgliedern eng. Beim Gespräch mit Bürgermeister Steffen Mues tauschte man sich über die Herausforderungen bei der Nachwuchsgewinnung für Spielmannszüge aus und erinnerte sich an vergangene gemeinsame Erlebnisse. Themen wie Stadtentwicklung und Wirtschaft in beiden Städten rundeten den Austausch ab.

„Partnerschaften leben von solchen Begegnungen“, betonte Mues. „Es sind die persönlichen Kontakte der Menschen, die diese Freundschaft über Jahre tragen.“ Er dankte den Gästen für ihr Engagement und wünschte allen einen schönen Aufenthalt in Siegen.

Nach dem Rathausbesuch erkundete die Gruppe die Stadt, besuchte den Schlosspark, schaute sich das Siegerlandmuseum an und ließ den Tag bei einem gemütlichen Beisammensein in einer Gaststätte in Eiserfeld ausklingen. Beide Seiten zeigten sich überzeugt: Diese besondere Verbindung soll noch lange bestehen.

Bürgermeister Steffen Mues (4.v.l.) empfing die Freundesgruppe aus Plauen und Oberschelden im Rathaus in der Oberstadt. Foto: Stadt Siegen

