Kultur und Tourismus gemeinsam denken: Das Kulturhaus Lÿz wieder zum großen Kulturhaus machen

(wS/fdp) Siegen 26.04.2025 | Aktuell sind viele Überlegungen seitens der Kreispolitik in Bewegung, einige grundsätzliche Entscheidungen in Gang zu bringen. Die Neuausrichtung der Arbeit des Tourismusvereins gehört dazu, dessen Arbeit zukünftig stärker auf Projekte ausgerichtet sein soll, die für die Menschen da ist, die hier leben oder die als Arbeitnehmer in die Region zuziehen sollen.

Die FDP im Kreistag spricht sich schon länger für eine stärkere inhaltliche Vernetzung von Tourismus, Kultur und Regionalmarketing aus und hofft hier auf Synergien.

„Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir den Tourismusverein und die Kultur endlich unter einem gemeinsamen Dach unterbringen würden, um so die inhaltliche Zusammenarbeit zu verstärken“, fragt Fraktionsvorsitzender Guido Müller. Und das Dach ist für den Liberalen natürlich das Kulturhaus Lÿz. „Dafür ist das Haus damals geschaffen worden. Aktuell werden aber hier wegen fehlender Raumkapazitäten im Kreishaus auch andere Abteilungen der Kreisverwaltung untergebracht. Dem ursprünglich gewünschten Spirit des Hauses entspricht das leider nicht mehr“, meint er. Eine Ausstellung, wie einst bei Paul McCartney, ist jedenfalls in der Immobilie schon lange nicht mehr vorstellbar. Das liegt nicht am Team des Kultur(!)Büros rund um den Kulturreferent Jens von Heyden, sondern an der aktuellen finanziellen und räumlichen Ausstattung. Das soll sich aus Sicht der Liberalen trotz eines moderaten Sparkurses im Gesamthaushalt aber in Zukunft auch wieder ändern.

Nachdenklich stimmt die FDP, dass für die Kulturarbeit heute – zumindest prozentual – deutlich weniger ausgegeben wird. Laut Verwaltungsaussage im Ausschuss sind das nur noch 0,7% des Kreisetats. Ob diese Zahl korrekt ist, möchte die Fraktion in einer umfassenden Anfrage erfahren. Die Anfrage dient dazu, grundsätzlich Informationen zum Status der Kulturpolitik zu erhalten.

Bruchwerktheater ein neues Zuhause bieten?

Im letzten Kulturausschuss standen Hilfsmaßnahmen für das Bruchwerktheater auf der Tagesordnung der Kulturpolitiker. Eigentlich eine Aufgabe der Stadt Siegen, aber die Kreispolitiker signalisierten Unterstützungsbereitschaft für das Theater. Die FDP könnte sich vorstellen, bei einer Neuausrichtung das Theater auch im Kleinen Theater Lÿz unterzubringen. In ihrer Anfrage zum nächsten Kulturausschuss fragen die Liberalen deshalb unter anderem auch nach der Auslastung der drei Bühnen im Haus (Schauplatz, Kleines Theater, Aula). Man möchte von der Verwaltung wissen, ob eine Unterbringung im Kleinen Theater oder in der alten Schulaula des Lyzeums grundsätzlich möglich sein könnte. Für das Theater werden neben einer Aufführungsstätte auch Fundus- und Proberäume nötig, ebenso Büros für die Mitarbeiter.

In ihrer politischen Anfrage will die Kreistagsfraktion auch erfahren, wie die Entwicklung im Kulturbereich ist. Hat man heute mehr oder weniger Fläche für Kultur und Kulturarbeit zur Verfügung als vor zehn Jahren zum Beginn der Amtszeit des aktuellen Landrates? Hat sich der Personalbestand in den vergangenen zwei Wahlperioden verringert? Die Idealvorstellung der FDP ist, in dem ehemaligen Mädchengymnasium nicht nur die Touristiker einziehen zu lassen und das Bruchwerktheater. Wenn man das Kulturhaus richtig denkt, dann sollte hier auch Platz für ein Besucherraum für Recherchearbeiten des Kreisarchivs und die Volkshochschule des Kreises ihre neue Heimat finden. „Natürlich entscheidet über die Organisationstruktur und Bürovergaben letztlich der Landrat, aber warum sollte er sich gegen gute Ideen sträuben“, so Müller abschließend.

