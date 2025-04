Westenergie-Initiative ermöglicht es: Zwei neue Hochbeete bereichern den Schulgarten der Grundschule Kaan-Marienborn

(wS/wn) Siegen 26.04.2025 | Die Schülerschaft der Grundschule Kaan-Marienborn in Siegen freut sich über eine Ergänzung im Schulgarten. Im Rahmen der Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort erhielt die Schule eine finanzielle Unterstützung, um zwei Hochbeete zu errichten. Mithilfe des Projektpaten und Westenergie-Mitarbeiters Jannis Kolodzig wurde das Projekt geplant und durchgeführt.

Um das Projekt langfristig zu betreuen, wurde im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) eine Arbeitsgemeinschaft (AG) gegründet. Diese kümmert sich jeden Mittwoch um die Pflege der Hochbeete und bietet den Kindern die Gelegenheit, praktische gärtnerische Fertigkeiten zu erlernen. Die AG-Mitglieder arbeiten mit Begeisterung und Eifer an den Beeten und erfahren dabei, wie viel Verantwortung es erfordert, um Pflanzen gesund zu erhalten. Dabei lernen sie nicht nur viel über Natur und Nachhaltigkeit, sondern auch über Teamarbeit und den schonenden Umgang mit Ressourcen.

„Es ist uns ein großes Anliegen, die Schulen vor Ort zu unterstützen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, direkt in den Kontakt mit der Natur zu kommen. Wir freuen uns, dass unser Projekt nun die Grundschule Kaan-Marienborn bereichern darf und hoffen, dass es den Schülerinnen und Schülern viel Freude bereitet“, sagte Jannis Kolodzig, Betriebsratsvorsitzender bei Westenergie am Standort Siegen.

„Für unsere Schule ist diese Aktion eine wunderbare Gelegenheit, den Kindern praktische Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zu ermöglichen. Wir sind dankbar für die großzügige Unterstützung von Westenergie und freuen uns, dass die Kinder diese wertvolle Erfahrung machen können“, erklärte Bettina Engel, Betreuerin der Garten-AG und OGS-Mitarbeiterin.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten in den letzten 20 Jahren rund 12.000 ehrenamtliche Projekte in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen realisiert werden.

Projektpate Jannis Kolodzig, Betreuerin der Garten-AG und OGS-Mitarbeiterin Bettina Engel zusammen mit Kindern der Garten-AG. Fotos: Westenergie / Victoria Baumann

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!