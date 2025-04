Einsatzkräfte kämpfen am Limit gegen das Feuer – Großflächiger Waldbrand bei Feudingen: K 35 voll gesperrt – Großeinsatz der Feuerwehr

(wS/red) Bad Laasphe 04.04.2025 | Ein großflächiger Waldbrand hält derzeit die Region Wittgenstein in Atem: Seit dem frühen Nachmittag brennt es auf mehreren Tausend Quadratmetern Waldfläche im Bereich zwischen der Feudinger Hütte und dem Abzweig zur K 17 nach Banfe. Die Kreisstraße 35 ist in diesem Abschnitt komplett gesperrt.

Die Alarmierung ging gegen 14:15 Uhr bei der Polizei ein. Seitdem sind Feuerwehr, Polizei und weitere Organisationen mit einem massiven Kräfteaufgebot im Einsatz. Die Brandbekämpfung gestaltet sich extrem schwierig: An vielen Stellen hat sich das Feuer an Böschungen ausgebreitet, was den Zugang erschwert. Dazu kommen glühende Baumstämme und umsturzgefährdete Bäume, die die Arbeit der Einsatzkräfte zusätzlich gefährlich machen.

„Unsere Einsatzkräfte arbeiten unter Hochdruck und gehen körperlich an ihre Grenzen“, heißt es aus Reihen der Feuerwehr. Hunderte Meter Schlauchleitungen wurden bereits verlegt, die Wasserversorgung muss ständig gewährleistet und der Austausch der erschöpften Einsatzkräfte organisiert werden. Immer wieder lodern neue Flammen auf, die sofort bekämpft werden müssen.

Zur Unterstützung aus der Luft ist ein Polizeihubschrauber auf dem Weg zum Einsatzort. Dieser soll die Löschmaßnahmen aus der Vogelperspektive koordinieren und unterstützen.

Die Polizei appelliert eindringlich an die Bevölkerung, den Bereich weiträumig zu meiden. Besonders die Waldgebiete rund um Feudingen, Heiligenborn und den Weidelbacher Weiher sollen weder zu Fuß noch mit dem Fahrrad betreten werden.

Wichtiger Hinweis: Die K 35 bleibt zwischen der Feudinger Hütte und dem Abzweig zur K 17 bis auf Weiteres voll gesperrt.

Die Lage bleibt angespannt – weitere Updates folgen.

(19:07 Uhr): Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Derzeit sind die Flammen eingedämmt, aber das Feuer ist noch nicht aus. Mittels Drohnen verschaffen sich die Einsatzkräfte derzeit einen Überblick.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

