Erste Tagesfahrt des VdK-Ortsverbandes Deuz in 2025 zum Geysir-Museum nach Andernach

(wS/tg) Netphen 26.04.2025 | An diesem Samstag unternahm der VdK-Ortsverband Deuz seine erste Tagesfahrt des Jahres 2025. Mit einem vollbesetzten Bus des Reisecenters Uebach ging es von Deuz über die malerischen Dörfer des Johannlandes zum Geysir-Museum nach Andernach.

Nach einer spannenden Führung durch das Museum stand eine Schifffahrt auf dem Rhein auf dem Programm. Ziel war das Naturschutzgebiet „Namedyer Werth“, wo das seltene Naturphänomen des Geysirs Andernach bewundert werden konnte. Alle zwei Stunden bricht der Kaltwassergeysir aus und schleudert eine bis zu 60 Meter hohe Wasserfontäne in die Luft – ein beeindruckendes Naturschauspiel, das die Teilnehmer begeisterte.

Zum gemeinsamen Mittagessen kehrte die Reisegruppe in die gemütliche Schloss-Schänke ein. Am Nachmittag blieb noch Zeit für einen entspannten Bummel durch die historische Altstadt von Andernach, bevor die Rückfahrt ins Siegerland angetreten wurde.

Die nächste größere Veranstaltung des VdK-Ortsverbandes ist das traditionelle Sommerfest, das am 9. August 2025 an der Grillhütte in Helgersdorf stattfinden wird, wie Pressewart Thorsten Görg bekanntgab.

Görg betonte außerdem, dass der Verein sich weiterhin über junge ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer freuen würde, um die vielfältigen sozialen Aufgaben des Ortsverbandes zu bewältigen. Denn: Ein gutes Miteinander ist nur in einer intakten Solidargemeinschaft möglich.

Fotos: T. Görg

