Bürbach feiert den Mai: Feststimmung am Feuerwehrhaus

(wS/red) Siegen 26.04.2025 | Am 1. Mai ist es wieder so weit: In Bürbach lädt die Löschgruppe Bürbach zum traditionellen Maifest ein. Bereits zum 37. Mal findet das beliebte Fest am Feuerwehrhaus statt – los geht es ab 10 Uhr.

Den Auftakt bildet der Fassanstich mit frischem Erzquell Pils und Possmann Apfelwein direkt vom Fass. Ab 12 Uhr dürfen sich die Besucher auf herzhafte Leckereien freuen: Erbsensuppe, Würstchen, Pommes und leckere Feuerwehr-Gyrotaschen stehen bereit.

Auch für die kleinen Gäste ist bestens gesorgt: Ab 13 Uhr sorgen eine Hüpfburg und eine Rollenrutsche für Spaß und Action. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen sowie musikalische Unterhaltung für Jung und Alt.

Der Förderverein der Löschgruppe Bürbach freut sich auf zahlreiche Besucher und einen geselligen Start in den Mai!