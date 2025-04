Wenn Chrom glänzt und Motoren Geschichten erzählen – Saisoneröffnung der Oldtimerfreunde Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 27.4.2025 | Es war ein Sonntag, an dem die Zeit für einen Moment stillzustehen schien. Die Innenstadt von Kreuztal verwandelte sich in eine Bühne automobiler Geschichte, als die Oldtimerfreunde Kreuztal zum großen Saisonauftakt luden. Was die Besucher erwartete, war weit mehr als ein gewöhnliches Oldtimertreffen – es war ein Fest der Nostalgie, das Technik, Geschichte und Gemeinschaft auf einzigartige Weise verband.

Schon in den frühen Morgenstunden füllte sich der Rote Platz mit Leben. Wo sonst der Alltag regiert, dominierten heute glänzendes Chrom, kräftige Lackfarben und der unverkennbare Duft von Benzin und altem Leder. Bereits kurz nach zehn Uhr war absehbar: Dieser Tag würde nicht nur für die Veranstalter ein voller Erfolg werden.

Hunderte Besucher strömten in die Stadt, nicht nur aus Kreuztal selbst, sondern aus dem gesamten Siegerland und darüber hinaus. Familien, Sammler, Schrauber und Oldtimerfans vereinten sich an einem Ort, an dem automobile Geschichte greifbar wurde. Die ausgestellten Fahrzeuge zeugten von einer beeindruckenden Vielfalt: Von majestätischen Limousinen der 30er Jahre bis hin zu sportlichen Klassikern der 70er war alles vertreten. US-Cars mit imposanten Heckflossen standen Seite an Seite mit europäischen Kleinwagen wie dem VW Käfer, der Ente oder BMW – jedes Fahrzeug liebevoll gepflegt, jeder Besitzer stolz auf seinen historischen Schatz.

Besonderes Aufsehen erregten auch einige seltene Lastkraftwagen und Transporter, deren wuchtige Silhouetten und robuste Technik Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte weckten. Diese „Giganten der Straße“ sind bei solchen Treffen selten zu sehen, präsentierten sich in Kreuztal jedoch in voller Pracht.

Ergänzt wurde das Bild durch zahlreiche historische Motorräder und Mopeds. Modelle wie die Kreidler Florett, Zündapp KS 50 oder Simson Schwalbe ließen nicht nur die Herzen der Zweirad-Liebhaber höherschlagen, sondern weckten auch bei vielen Besuchern persönliche Erinnerungen an Jugendjahre. Das Knattern der Motoren und das gelegentliche Klirren von Werkzeug vermittelten ein Gefühl, als sei man um Jahrzehnte zurückversetzt.

Zwischen den glänzenden Fahrzeugen entwickelte sich eine besondere Atmosphäre. Gespräche zwischen Besitzern und Besuchern bestimmten das Bild, es wurde gefachsimpelt, erklärt und gestaunt. Kinder durften staunend die Fahrzeuge erkunden, während Erwachsene sich an eigene Erlebnisse mit ähnlichen Autos erinnerten. Die herzliche Stimmung war eines der Markenzeichen dieser Veranstaltung.

Der Rote Platz selbst wurde im Laufe des Tages mehr und mehr zum Zentrum der Begeisterung. Mit jeder Stunde wuchs die Zahl der Besucher, sodass die Veranstaltungsfläche gegen Mittag dicht gefüllt war. Die Veranstaltung brachte eine beachtliche Belebung der Innenstadt mit sich und zeigte eindrucksvoll, welche verbindende Kraft das gemeinsame Interesse an historischen Fahrzeugen entfalten kann.

Was ursprünglich als lokaler Saisonauftakt gedacht war, entwickelte sich zu einem Besuchermagneten, der weit über die Grenzen von Kreuztal hinaus Aufmerksamkeit erregte. Die Oldtimerfreunde Kreuztal setzten damit ein Zeichen dafür, wie lebendig Geschichte sein kann, wenn sie mit Leidenschaft und Engagement präsentiert wird.

Wer an diesem Sonntag nicht dabei sein konnte, hat bereits in Kürze die nächste Gelegenheit: Am 25. Mai und am 22. Juni finden weitere Treffen statt, bei denen der Rote Platz erneut zum Treffpunkt für Oldtimerfreunde und alle Liebhaber vergangener Zeiten wird.

Die Veranstaltung hat eindrucksvoll bewiesen: Oldtimer sind mehr als nur alte Fahrzeuge. Sie sind rollende Zeitzeugen, sie verbinden Generationen und schaffen Momente voller Freude und Faszination. Kreuztal erlebte einen Tag voller Leben, glänzender Erinnerungen und echter Begeisterung. Ein Tag, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!