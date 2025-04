Schwerer Motorradunfall bei Diedenshausen: Rettung per Hubschrauber

(wS/red) Bad Berleburg 27.04.2025 | Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Datteln musste am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zuvor war er zusammen mit seinem 29-jährigen Begleiter auf der L717 zwischen Diedenshausen und Laibach verunglückt.

Beide Motorradfahrer fuhren hintereinander von Diedenshausen in Richtung Bad Berleburg. Kurz nach dem Abzweig Winterbach kam der 29-Jährige in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Grünstreifen am linken Fahrbahnrand und stürzte. Er blieb dabei glücklicherweise unverletzt.

Der nachfolgende 19-Jährige hatte weniger Glück. Als er den Sturz seines Vordermannes bemerkte, leitete er eine Vollbremsung ein und geriet in ein angrenzendes Kahlschlaggebiet, wo er schwer verletzt wurde.

Nach der Erstversorgung vor Ort und der Rettung aus dem unwegsamen Gelände durch den DRK-Rettungsdienst, den Notarzt aus Bad Berleburg sowie die Feuerwehr Diedenshausen wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber aus Dortmund in eine Klinik geflogen.

Während der Rettungsarbeiten war die L717 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

Fotos: wirSiegen.de

