Schwerer Unfall auf der B 236 zwischen Altenhundem und Meggen: 22-Jährige prallt gegen Baum

(wS/ots) Lennestadt 27.04.2025 | Am Sonntagmorgen, 27.04.2025 gegen 06:30 Uhr fuhr eine 22-jährige Dame mit ihrem Pkw die B 236 aus Rtg. Altenhundem in Rtg. Meggen. In einer langegezogenen Rechtskurve kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen dort befindlichen Baum. Sie erlitt dadurch schwere, nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber zwecks weiterer Untersuchungen in eine Fachklinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 236 gesperrt werden. Der Sachschaden liegt im oberen, vierstelligen Bereich.

Fotos: wirSiegen.de

.

