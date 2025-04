Kreativ, besinnlich, lebendig – Ein besonderer Osterweg rund um die Ferndorfer Kirche

(wS/sk) Kreuztal 08.04.2025 | Die Kinder der Klasse 4a der Grundschule Kredenbach haben gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Frau Gebhardt und Frau Afflerbach im Religions- und Kunstunterricht ein besonderes fächerübergreifendes Projekt realisiert: einen liebevoll gestalteten Osterweg rund um die Ferndorfer Kirche.

Zehn Stationen des Kreuzwegs Jesu – vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung – wurden künstlerisch in Bildern dargestellt. Passend dazu haben die Schülerinnen und Schüler eigene Texte verfasst und diese als Audiodateien aufgenommen. Besucherinnen und Besucher können so die Ostergeschichte nicht nur sehen, sondern auch hören.

Darüber hinaus haben sich die Kinder kreative Aufgaben und kleine Aktionen ausgedacht, die an den einzelnen Stationen zum Mitmachen einladen. Am Ende des Weges wartet zudem eine kleine Überraschung auf alle Gäste.

Am vergangenen Sonntag wurde der Osterweg offiziell eröffnet.

Die Schulgemeinschaft freut sich über viele große und kleine Besucherinnen und Besucher.

Fotos: Jung-Stilling-Schule Gemeinschaftsgrundschule Kredenbach

