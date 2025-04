Mehr als ein Arbeitsplatz – Feierstunde für langjährige Mitarbeitende im „Stilling“

(wS/dia) Siegen 08.04.2025 | Dreifachen Anlass zur Gratulation gab es jetzt im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Dort feierten gleich drei langjährige Mitarbeitende aus der OP- und Anästhesiepflege ihr Dienstjubiläum: Mit stolzen 40 Jahren Betriebszugehörigkeit zählt Gerd Klein gewissermaßen schon zum „Stilling-Inventar“. Seit jeweils 25 Jahren sind Tanja Bellersheim und Katrin Stötzel an der Wichernstraße beschäftigt. In einer kleinen Feier-Runde sprachen Verwaltungsdirektor Jan Meyer und Personaldirektor Dr. Jörn Baaske dem Trio Dank und Anerkennung aus. Glückwünsche überbrachten auch Brigitte Reber (OP-Leitungsteam) und Ralf Rehorn (Leitung Anästhesiepflege). Dass das „Stilling“ für die Jubilare längst mehr als nur ein Arbeitsort ist, brachte Katrin Stötzel stellvertretend für alle Drei auf den Punkt: „Das Klinikum hat mir mein jetziges Leben ermöglicht. Dafür bin ich dankbar.“

Für langjährige Zugehörigkeit zum Diakonie Klinikum wurden (vorne von links) Katrin Stötzel, Gerd Klein und Tanja Bellersheim geehrt. Es gratulierten unter anderem Ralf Rehorn (Leitung Anästhesiepflege) und Brigitte Reber (OP-Leitungsteam).

Foto: Diakonie in Südwestfalen