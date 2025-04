Party am Kulturelle Marktplatz Dahlbruch (kmd) – Offizielle Eröffnung am 10. Mai 2025

(wS/hi) Hilchenbach 30.04.2025 | Die große Eröffnungsfeier des kmd steht bevor: Am Samstag, 10. Mai, lädt die Stadt Hilchenbach zu dem Kultur-, Sport- und Freizeitzentrum am Bernhard-Weiss-Platz in Dahlbruch ein.

Auf dem Programm steht nach einem abwechslungsreichen Familiennachmittag mit Straßentheater ab 15:00 Uhr auch eine Party mit verschiedenen DJs.

Den Auftakt macht DJ Denis Stephan um 19:00 Uhr mit einem Warm up. Ab 21:00 Uhr bringt DJ Thorsten Neuhaus von 1Live den kmd zum Beben. Mit seinen Sets wird er den Besucherinnen und Besuchern eine Partynacht vom Feinsten bescheren.

Um 16:45, 17:30 und 18.15 Uhr finden Führungen durch den kmd statt. Hierbei lernen die Interessierten das Gebäude mit all seinen vielfältigen Möglichkeiten kennen. Kinder können kreativ werden oder sich bei einem Parcours in der Turnhalle austoben. Außerdem steht eine Eltern-Kind-Krabbelecke zur Verfügung.

Das gesamte Programm am 10. Mai ist, auch dank der Unterstützung des Bürgervereins Hilchenbach, kostenlos.

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Das Angebot reicht von Eis über einen Kaffeewagen mit belgischen Waffeln bis hin zu Pizza, Pulled Pork und Rosmarinkartoffeln. Außerdem beteiligt sich die kmd-Gastronomie.

Parkmöglichkeiten bestehen auf dem großen Parkplatz der SMS group an der Oberen Schweisfurth. Der Hübbelbummler wird die Gäste in kurzen Abständen zum Veranstaltungsgelände am kmd und wieder zum Parkplatz bringen.

Der Kulturelle Marktplatz Dahlbruch (kmd) ist ein modernes Begegnungszentrum in Hilchenbach-Dahlbruch. Unter einem gemeinsamen Dach vereint es etablierte Einrichtungen wie das Viktoria-Filmtheater, den Gebrüder-Busch-Kreis und das Hallenbad und ergänzt sie um neue Angebote. Dank flexibel nutzbarer, zeitgemäß ausgestatteter Räume bietet der kmd verschiedensten Gruppen den idealen Ort für Kongresse, Schulungen, Kulturveranstaltungen, ehrenamtliche Projekte sowie private oder geschäftliche Feiern – alles zentral im Herzen Dahlbruchs.

