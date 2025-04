BSV Siegen schafft souveränen Aufstieg in die Oberliga

(wS/bsv) Siegen 30.04.2025 | Mit beeindruckenden 33 Punkten Vorsprung hat der Bowling Sportverein (BSV) Siegen am letzten Spieltag in Erkelenz den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht. Auch wenn es am letzten Spieltag eine Niederlage in fünf Spielen gab, konnten Alexander Zupfer, Stephan Boch, Markus Henze und Dirk Pähler ihre überragenden Saisonleistungen eindrucksvoll bestätigen.

In der Abschlusstabelle liegt der BSV Siegen vor den Teams aus Wuppertal, Erkelenz, Tropics Köln und den Strikers Siegen.

„Die Saison verlief absolut problemlos – keine Verletzungen, keine Ausfälle. Deshalb wissen wir unsere Leistung besonders zu schätzen“, so das Team. „Jetzt gilt es, gut vorbereitet in die neue Saison zu starten. In der Oberliga warten neue Herausforderungen, denen wir gestärkt entgegentreten wollen.“

In der Sommerpause soll die bereits starke Basis weiter ausgebaut werden.

