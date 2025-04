Polizei entdeckt Jugendlichen am Steuer eines Autos

(wS/ots) Siegen 30.04.2025 | Am Dienstagmittag (29.04.2025) ist Polizeibeamten an einer Ampel in Siegen ein PKW aufgefallen. Die Streifenwagenbesatzung stand zu dieser Zeit an der Kreuzung Freudenberger Straße/Sandstraße.

Die Polizisten entschieden sich dazu, den PKW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer keinen Führerschein und keine Ausweisdokumente vorzeigen. Zur weiteren Ermittlung fuhren die Beamten mit dem Fahrzeugführer zu dessen Wohnanschrift. Der PKW wurde währenddessen durch den Fahrzeughalter abgeholt, der zwischenzeitlich an der Örtlichkeit erschien.

An der vermeintlichen Wohnanschrift stellte sich heraus, dass der ursprüngliche Fahrzeugführer 16 Jahre alt ist und an einer ganz anderen Anschrift gemeldet ist.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Auch gegen den Fahrzeughalter wird ein Strafverfahren eingeleitet, weil der Verdacht besteht, dass er das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.