Tatverdächtiger nach Dreifachmord in Weitefeld weiter auf der Flucht – Polizei Koblenz bittet Bevölkerung um Mithilfe

(wS/ots) Koblenz/Westerwald/Daaden/Weitefeld 11.04.2025 | Nach dem schrecklichen Tötungsdelikt vom 6. April, bei dem drei Menschen ums Leben kamen, laufen die Fahndungsmaßnahmen der Polizei auf Hochtouren. Der mutmaßliche Täter ist weiterhin flüchtig. Die Polizei Koblenz hat bislang rund 600 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, die derzeit durch eine eigens eingerichtete Sonderkommission ausgewertet werden.

Die Sonderkommission, bestehend aus etwa 100 Beamtinnen und Beamten der Kriminaldirektion Koblenz, arbeitet rund um die Uhr an der Sichtung, Bewertung und Verfolgung der eingehenden Informationen. Im Fokus stehen dabei sowohl Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte des Tatverdächtigen als auch zu seiner Person.

Dem Gesuchten wird vorgeworfen, drei Menschen getötet zu haben. Er soll sich derzeit verborgen halten – möglicherweise bewaffnet. Über die Hintergründe der Tat herrscht bislang Unklarheit. Weder ein konkretes Motiv noch Details zum psychischen Zustand des Mannes konnten bisher ermittelt werden. Es wird auch geprüft, ob Gewalt-, Sucht- oder sexuell motivierte Neigungen eine Rolle gespielt haben könnten.

Polizei verstärkt Präsenz – Bevölkerung soll wachsam bleiben

Die Polizei nimmt die Sorgen und Ängste der Bevölkerung sehr ernst. Die Ansprechstellen der Polizei bleiben auch in den kommenden Tagen geöffnet, um persönliche Gespräche zu ermöglichen. Zudem wurde die polizeiliche Präsenz im öffentlichen Raum deutlich verstärkt – uniformierte und zivile Kräfte sind rund um die Uhr im Einsatz.

In einem dringenden Appell bittet die Polizei darum, aufmerksam zu bleiben, jedoch besonnen zu handeln. Sollten Bürgerinnen und Bürger den Tatverdächtigen sehen, wird ausdrücklich davor gewarnt, ihn anzusprechen oder sich ihm zu nähern. Stattdessen soll umgehend die Polizei über den Notruf informiert werden.

Hinweise weiterhin dringend erbeten

Jeder Hinweis kann entscheidend sein. Das Hinweistelefon ist weiterhin unter der Nummer 0261 / 103-50399 erreichbar. „Wir gehen jedem Hinweis gewissenhaft nach. Bitte zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden, wenn Ihnen etwas Verdächtiges auffällt“, heißt es von Seiten der Ermittlungsbehörden.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, sich wachsam, aber möglichst ruhig in den Alltag zurückzufinden und ein besonderes Auge auf Angehörige und Nachbarn zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Sobald es neue Entwicklungen gibt, wird die Polizei die Öffentlichkeit umgehend informieren.

Foto: Polizeihubschrauber über Weitefeld/Elkenroth – by wirSiegen.de

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!