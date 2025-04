Zwei brennende Mülltonnen in Siegen

(wS/ots) Siegen 23.04.2025 | Am späten Dienstagabend (22.04.2025) sind Polizei und Feuerwehr in die Hambergstraße in Siegen alarmiert worden. Zeugen hatten gegen 23 Uhr festgestellt, dass vor Ort zwei Mülltonnen brennen.

Bei Eintreffen der Polizei waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Im Umfeld der Tatorte kontrollierten die Polizeibeamten einen 18-Jährigen. Ob der junge Mann für die Brände verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.