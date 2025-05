10-jährige Erfolgsgeschichte für Siegen-Wittgenstein fortsetzen – SPD nominiert Andreas Müller für eine dritte Amtszeit als Landrat

(wS/spd) Siegen 25.05.2025 | „Nicht ständig große Ankündigungen machen, sondern einfach anpacken und umsetzen, was die Region braucht“ – das war das Credo von Landrat Andreas Müller in den vergangenen 10 Jahren und daran möchten die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Siegen-Wittgenstein in den kommenden fünf Jahren anknüpfen. Deshalb haben sie Andreas Müller am vergangenen Freitag auf einem Parteitag mit anschließender Vertreterversammlung im Siegener Kulturhaus Lÿz einstimmig erneut für das Amt das Landrates nominiert.

„Mir war und ist es wichtig, Probleme nicht nur zu benennen, sondern konkrete Lösungen umzusetzen“, betonte der Landrat in seiner Bewerbungsrede und ergänzte: „Gegen den Fachkräftemangel in der Pflege haben wir – gegen zum Teil erbitterte Kritik aus dem Kreistag – die Internationale Pflegeschule gegründet – ein Erfolgsmodell. Jetzt werden wir mit unserem Kreisklinikum ein Pflegeheim bauen, um auch für die wachsenden Bedarfe an stationärer Pflege zusätzliche Angebote zu schaffen. Unser Jugendamt kann allen Eltern, die es wünschen, ein Betreuungsangebot für ihre Kinder machen, was längst nicht überall selbstverständlich ist“, bekräftigte Müller, nicht ohne die Landesregierung in die Pflicht zu nehmen: „Die völlig unzureichende Kita-Finanzierung durch das Land macht es uns hier vor Ort immer schwerer, Träger für Kindertageseinrichtungen zu finden bzw. bei der Stange zu halten. Der Ausstieg des Kirchenkreises als Träger von 11 Einrichtungen ist ein Warnzeichen. Dieses Problem wird sich verschärfen, wenn das Land nicht endlich eine auskömmliche Kita-Finanzierung auf den Weg bringt“, so Müller.

„Das Siegen-Wittgenstein mit niedriger Kriminalitäts- und hoher Aufklärungsrate zu den sichersten Regionen in NRW gehört, ist auch kein Zufall, sondern Ergebnis gezielter Polizeiarbeit“, so der Landrat, der als Leiter der Kreispolizeibehörde die Sicherheit in der Siegener Innenstadt zum zentralen Behördenziel gemacht hat.

Den Bau einer dritten Talsperre für die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung hat der Landrat ebenso vorangetrieben wie den Ausbau der Infrastruktur: „Schnelles Internet ist inzwischen praktisch überall verfügbar. Jetzt reden wir über Glasfaserhausanschlüsse für alle. Auch hier geht es mit großen Schritten voran.“ Dass wichtige Infrastrukturprojekte, wie die Erneuerung von Autobahnbrücken, von heimischen Naturschutzorganisationen torpediert werden, kritisierte der Landrat scharf: „Als Industrieregion Nr. 1 in NRW und Nr. 3 in Deutschland sind wir auf leistungsfähige Verkehrsverbindungen angewiesen. Diese mit formalen Winkelzügen verzögern zu wollen, obwohl jeder weiß, dass am Ende doch genau das dabei herauskommt, was ohnehin geplant ist – nur eben viele Jahre später – das ignoriert die Notwendigkeiten, die Siegen-Wittgenstein hat.“

Mit dem Bau von neuen Rettungswachen, z. B. in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Kreuztal, investiert der Kreis in die Gesundheit der Menschen in Siegerland und Wittgenstein. „Ich hoffe, dass der Kreistag jetzt auch den Weg für den Bau des Gefahrenabwehrzentrums frei macht, denn das ist zur Unterstützung der vielen ehrenamtlich Aktiven in unseren Freiwilligen Feuerwehren dringend erforderlich“, so Müller.

Darüber hinaus bedauerte der Landrat, dass das Ehrenamt zwar im Kreistag in Sonntagsreden immer wieder gelobt wird, „wer dann aber, wie es eine Mehrheit im Kreistag getan hat, das Geld für ein erfolgreiches kostenloses Fortbildungsprogramm für ehrenamtlich Tätige streicht, zeigt, wessen Geistes Kind er ist. Aus meiner Sicht war das ein fataler Fehler, der korrigiert werden sollte. Denn wir sind die Ehrenamtsregion Nr. 1 in Südwestfalen und Nr. 2 in NRW. Damit das auch so bleibt, reichen Sonntagsreden nicht aus.“

„In Zeiten, in denen der Ton rauer und politische Auseinandersetzungen schärfer und unerbittlicher werden, ist die ruhige und ausgleichende Art unseres Landrates ein absoluter Gewinn für die Region. Das wird auch im Kreistag sichtbar, in dem es Andreas Müller immer wieder gelingt, zum Wohle der Region Mehrheiten für wichtige Projekte über Fraktionsgrenzen hinweg zu gewinnen“, betonte Julian Maletz, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag Siegen-Wittgenstein.

„Mit Andreas Müller stellen wir den sehr beliebten und inzwischen auch sehr erfahrenen Amtsinhaber erneut zur Wahl. Er führt die Kreisverwaltung besonnen und ist die ideale Besetzung für das Amt des Landrates“, erklärten auch Nicole Reschke und Adhemar Molzberger, Co-Vorsitzende der SPD Siegen-Wittgenstein und ergänzen: „In schwierigen Zeiten steht Siegen-Wittgenstein gut da. Das ist gerade auch das Verdienst von Andreas Müller. Die Siegerländer und Wittgensteiner haben ihn nach 10 Jahren kennen und vor allem schätzen gelernt. Sie wissen, was sie mit ihm an der Spitze der Kreisverwaltung haben und können sich darauf verlassen, dass er auch in den kommenden fünf Jahren zum Wohle der Region und ihrer Menschen arbeiten wird.“

Neben der Nominierung des Landrates wurden auch die Wahlbezirke für die Kreistagswahl besetzt. Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden in den einzelnen Wahlkreisen von der SPD aufgestellt:

Wahlkreisname Kandidat/in Bad Berleburg I Michael Sittler Bad Berleburg II Sandra Ilona Peiser Bad Laasphe I Mirko Becker Erndtebrück / Bad Laasphe II Karl Ludwig Völkel Burbach I Volker Gerstner Burbach II / Neunkirchen II Nicole Schoeppner Neunkirchen I Diethelm Stäudtner-Sauer Freudenberg I Mohammad Eibo Freudenberg II Michaela Kämpf Hilchenbach I / Kreuztal IV Anke Blecher Hilchenbach II / Netphen III Tim Lukas Debus Kreuztal I / Siegen I Björn Eckert Kreuztal II Heike zur Nieden Kreuztal III Wolfgang Braukmann-Siebel Netphen I Julian Maletz Netphen II Max Hennes Siegen II Thomas Christian Siegen III Nikolai Edinger Siegen IV Manfred Semper Siegen V Klaus Manfred Simmert Siegen VI Marco Schmidt Siegen VII Bernardo Adhemar Molzberger Siegen VIII José-Antonio Garcia Lopez Siegen IX Thomas Neumann Siegen X Robert Bingener Wilnsdorf I Daniel Stettner Wilnsdorf II Lars Klein

Adhemar Molzberger (l.), Nicole Reschke (2.v.l.), die beiden Co-Vorsitzenden der SPD Siegen-Wittgenstein, und Julian Maletz (r.), Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Siegen-Wittgenstein, gratulierten Landrat Andreas Müller (2.v.r.) zur Aufstellung für eine dritte Amtszeit als Landrat im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Foto: SPD Siegen-Wittgenstein

