AliBaba-Secondhand-Laden eröffnet einen Sonderverkauf für Erwachsenenbekleidung in Kaan- Marienborn

(wS/ali) Siegen 25.05.2025 | Im Gebäude der Geschäftsstelle der gemeinnützigen Trägerin Alternative Lebensräume GmbH wurde ein kleines AliBaba-Ladenlokal eröffnet, speziell als Sonderverkauf von Erwachsenen-Secondhandwaren. Geplant sind stundenweise Öffnungszeiten in der Woche. Der Start erfolgte in der vergangenen Woche mit einem Montag- und Mittwochnachmittag, von 13:00 bis 16:30 Uhr.

Feste Öffnungszeiten existieren derzeit nicht, stattdessen erfolgt die Öffnung montags und mittwochs flexibel, je nach Angebot und Nachfrage. „Wenn das Transparent mit dem grünen AliBaba-Schriftzug draußen hängt, ist geöffnet“, erläutern Kirsten Fuhr, Leitung von AliBaba, sowie Astrid Brockelt, zuständig für den Verkauf.

Die aktuellen Öffnungszeiten des Sonderverkaufs werden auf den beiden AliBaba-Secondhand-Siwi-Kanälen bei Instagram und Facebook veröffentlicht. Ein regelmäßiger Blick darauf lohnt sich, um den jeweils aktuellen Öffnungsstatus dieses Ladenlokals einzusehen.

Neben dem Transparent geht es eine Treppe hinab und man wird bereits von interessanten Secondhandwaren begrüßt, die Urlaubsstimmung hervorrufen. Gut vorstellbar, dass einige der Bücher in eine der Taschen zur Liegewiese an einem See mitwandern. Im kleinen Ladenlokal hängen gut sortierte Damen- und Herrenmode von XS bis XXXL sowie passende Accessoires. Unter den gepflegten Artikeln sind Shirts, Kleider, Hemden, Blusen, Jeans, Shorts, Jacken, Hüte, Schuhe, Sandalen, etwas für den Sport, Schmuck, Gesellschaftsspiele auf Brett und CD, Rucksäcke, Koffer und hübsche Kleinigkeiten zum Dekorieren. Es sind aufbereitete Spenden von Menschen der Region für Menschen der Region.

Astrid Brockelt arbeitet beim Besuch gerade gemeinsam mit der Zusatzkraft Ann-Katrin Wilhelm im Bereich hinter den Regalen bei der Sortierung der Waren. Namhafte Marken sind darunter, Neuwertiges und auch schon mal ganz Neues. Es wird genau geprüft, ob alles komplett in Ordnung ist. Alles andere kommt nicht in den Laden.

Die Öffnung dieses Ladens ist auch dank Nadine Bender möglich, die hier ehrenamtlich tätig ist und die Trägerin bereits über 15 Jahre kennt. Warum sie das macht? Nadine Bender: „Statt auf dem Sofa zu sitzen, möchte ich einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Die Zeiten hier passen sehr gut in meinen Alltag und ich mag das Arbeitsklima. Die Kolleginnen und Kollegen sind alle so freundlich. Hier tätig zu sein, macht Freude“, sagt sie und verkauft gerade für einen Euro ein aktuelles Marken-Sportshirt an eine junge Frau.

Die ersten Reaktionen der Kundschaft auf den ergänzenden AliBaba-Laden sind ermutigend, man freue sich über die modischen, gepflegten Angebote. Astrid Brockelt ist auch in den anderen AliBaba-Läden (Siegen Oberstadt, Kaan, Kreuztal und Hilchenbach) aktiv, wo in zwei der Kindersecondhandläden auch Erwachsenenbekleidung verkauft wird. „Wir erleben immer wieder, dass vielen Menschen einiges derzeit viel zu teuer geworden ist, gemessen an dem, was sie dafür bekommen“, sagt sie aus Erfahrung. Nadine Bender ergänzt: „Wir hören auch oft, dass unsere Kundschaft bevorzugt Secondhand kauft, um die Umwelt zu schonen.“ – Wer nicht ein Teil der Fast-Fashion-Wegwerf-Maschinerie sein mag, könnte durch Secondhandkauf eine Möglichkeit finden. „Ein Vorbeikommen lohnt sich, denn das Sortiment ändert sich ständig, und es finden sich besondere Einzelstücke, wie das Ensemble, das an Tausendundeine Nacht erinnert“, heißt es aus dem AliBaba-Team, das Nadine Bender für ihr Engagement dankt und anfügt:

„Übrigens begrüßen wir gerne weitere Menschen, die den Secondhandgedanken und das Mehrwertkonzept von AliBaba ehrenamtlich unterstützen möchten.“

