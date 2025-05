Benedikt Büdenbender freut sich auf seine neuen Aufgaben im Bundestag

(wS/cdu) Siegen – Berlin 20.05.2025 | Landwirtschaft, Umwelt und Stadtentwicklung Schwerpunkte der parlamentarischen Arbeit

Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Benedikt Büdenbender wurde diese Woche in die Ausschüsse für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat sowie den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit ernannt. Außerdem wird er im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen mitwirken. „Alle drei Ausschüsse zählten im Vorfeld zu meinen Wünschen. Wir werden in den kommenden Jahren viel Geld in unsere Infrastruktur investieren. Daher gilt es in Berlin die richtigen Weichenstellungen dafür zu treffen. Besonders auch im Sinne unserer Kommunen. Zudem freue ich mich sehr, künftig den Land- und Forstwirten unserer Region eine Stimme geben zu können“, so Benedikt Büdenbender.

„Die kleinen und mittelständischen Betriebe in der Forst- und Landwirtschaft sind prägende Elemente unserer Region. Sie sichern Arbeitsplätze, bewahren unsere Kulturlandschaft und tragen maßgeblich zum nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen bei“, erklärt Büdenbender. Besonders in Siegen-Wittgenstein, als waldreichster Kreis Deutschlands, ist die Bedeutung vor allem der Forstwirtschaft nicht hoch genug einzuschätzen. Sie ist essenziell für die lokale Wirtschaft, die Identität, den Naturschutz und die Lebensqualität vor Ort.

Der Ausschuss Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit ergänzt sich thematisch gut mit der Land- und Fortwirtschaft. Weiter führt Büdenbender aus: „Der Umweltausschuss hat erhebliche Einflüsse auf die Arbeit unserer heimischen Industrie. Es ist wichtig die verschiedenen Interessen zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum gemeinsam möglich sind.

Im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen möchte Benedikt Büdenbender sich intensiv mit Infrastruktur- und Stadtentwicklungsfragen beschäftigen. Kommunale Stadtentwicklung muss aus Berlin unterstützt werden, um die Lebensqualität vor Ort zu verbessern und dafür Sorge zu tragen, dass der Sanierungsstau in den Kommunen verringert werden kann.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in diesen Ausschüssen und darauf, die Interessen unserer Region auf Bundesebene zu vertreten. Es ist mir ein Anliegen, die nachhaltige Entwicklung unserer Heimat aktiv mitzugestalten. Wir müssen in den kommenden Jahren vor allen Dingen eines – Bauen, Bauen, Bauen!“, so Büdenbender abschließend.

Benedikt Büdenbender freut sich auf seine neuen Aufgaben im Bundestag. Foto: CDU

