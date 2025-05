Brand in Netphen-Eckmannshausen: Geräteschuppen in Flammen – Vollsperrung der Siegener Straße

(wS/red) Netphen 18.05.2025 | Am Sonntagnachmittag kam es in der Siegener Straße in Netphen-Eckmannshausen zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 15:45 Uhr wurde ein Brand in einem Geräteschuppen auf dem Grundstück eines Wohnhauses gemeldet.

Die Feuerwehr Dreis-Tiefenbach traf äußerst schnell an der Einsatzstelle ein und konnte durch einen gezielten Löschangriff eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Parallel dazu wurde zügig eine Wasserversorgung aufgebaut, um die Löschmaßnahmen effektiv zu unterstützen.

Während des Einsatzes wurde die Siegener Straße im Bereich der Einsatzstelle vollständig gesperrt, um ein sicheres Arbeiten der Einsatzkräfte zu gewährleisten.

Drei Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sie blieben unverletzt. Ein Bewohner hatte noch versucht, den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig zu löschen – jedoch ohne Erfolg.

Mit Hilfe einer Wärmebildkamera durchsuchten die Feuerwehrkräfte den Schuppen nach Glutnestern und konnten so ein erneutes Aufflammen verhindern. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch einige Zeit hin.

Dank des koordinierten Zusammenspiels aller Einsatzkräfte konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Zur Brandursache gibt es bislang keine neuen Erkenntnisse – die Ermittlungen dauern an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de