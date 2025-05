Glasfaser in Hilchenbach: Die ersten Haushalte nutzen das schnelle Netz

(wS/hi) Hilchenbach 07.05.2025 | Der Ausbau des zukunftssicheren Glasfasernetzes in den Stadtteilen Grund, Helberhausen und Lützel ist fertiggestellt und die Leitungen sind betriebsbereit. Das heißt, Privathaushalte sowie Gewerbetreibende, die im Rahmen der Vermarktung entsprechende Glasfaserprodukte gebucht haben, können ab sofort schnell, stabil und nachhaltig im Internet surfen.

In Grund, Lützel und Helberhausen wurden insgesamt 85 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 13 Schaltschränke errichtet, um 361 Haushalte mit Glasfaser zu versorgen. Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis freut sich über die Inbetriebnahme: „Die ersten Stadtteile können nun mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde surfen. Das ist ein toller Erfolg! So kann es jetzt auch in den anderen Ausbaugebieten weitergehen.“

In Müsen, Allenbach und Dahlbruch laufen derzeit die Bauarbeiten. 10 Kilometer der Längstrasse wurden bereits verbaut, und bei rund der Hälfte der

Kundenadressen wurde der Tiefbau-Hausanschluss erstellt. Ab dem vierten Quartal dieses Jahres ist die Inbetriebnahme geplant, sodass dann der größte Teil der

Adressen in Allenbach und Dahlbruch nach und nach mit leistungsstarkem Glasfaser-Internet versorgt sein wird. Das gesamte Ausbaugebiet Müsen, Allenbach und Dahlbruch wird voraussichtlich Ende 2026 fertiggestellt sein.

In Hilchenbach Kern, Hadem und Vormwald mussten die Tiefbau- und Montagearbeiten aufgrund des Insolvenzverfahrens des von Westnetz beauftragten Dienstleisters im Sommer 2024 unterbrochen werden. Inzwischen wurde ein neues Bauunternehmen beauftragt, das die offenen Oberflächen wiederhergestellt hat, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Das Unternehmen, das bereits in den Ortsteilen Müsen, Allenbach und Dahlbruch tätig ist, wird die Tiefbau- und Montagearbeiten im Laufe des Monats Mai in Hilchenbach Kern, Hadem und Vormwald übernehmen. Eine Teilinbetriebnahme ist ab dem vierten Quartal 2025 vorgesehen.

Der Verteilnetzbetreiber Westnetz hat die Verlegung der Glasfaserkabel in Hilchenbach im Auftrag der Westconnect GmbH übernommen. Die Ansprache von Kundinnen und Kunden im Ausbaugebiet und der Vertrieb von Glasfaserprodukten erfolgt unter der Marke „E.ON Highspeed“ durch die E.ON Energie Deutschland. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibende, die ein persönliches Beratungsgespräch wünschen, können sich unter der Telefonnummer 0221/17732629 bei den E.ON-Highspeed-Expertinnen und -Experten melden.