Gute Nachrichten für Wilnsdorfer Kitas – Neuer Träger in Wilnsdorf und Rinsdorf steht fest

(wS/spd) Wilnsdorf 20.05.2025 | Die Kitas Meisenhaus in Rinsdorf und Spatzennest in Wilnsdorf haben einen neuen Träger: Der DRK-Frauenverein Wilnsdorf übernimmt künftig die Verantwortung für beide Einrichtungen. Das teilte der Kreis am Montag mit.

„Unsere intensiven Bemühungen für den Erhalt und eine sichere Zukunft der Kitas haben sich ausgezahlt“, sagte Frank Klein, Ortsvorsteher von Rinsdorf und SPD-Ratsmitglied. „Wir haben zahlreiche Gespräche mit potenziellen Trägern, Mitarbeitenden und Eltern geführt und uns sorgfältig beraten. Mit dem DRK-Frauenverein Wilnsdorf haben wir nun eine sehr gute Lösung gefunden. Der Erhalt der Kitas hat für viele Familien in Rinsdorf und Wilnsdorf einen enorm hohen Stellenwert. So können wir auch weiterhin eine qualitativ hochwertige Betreuung direkt vor Ort anbieten.“

Hintergrund: Im März war bekannt geworden, dass der Evangelische Kirchenkreis seine Trägerschaft für die beiden Einrichtungen zum Sommer 2026 beendet. Die Entscheidung hatte bei Eltern und Mitarbeitenden große Verunsicherung ausgelöst. Umso größer ist nun die Erleichterung, dass eine Nachfolgelösung gefunden werden konnte.