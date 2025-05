Natur pur für die SIEGENIA-Kids – Erste Waldwoche mit vielen Erlebnissen rund um den Klimaschutz

(wS/sie) Wilnsdorf 21.05.2025 | Fünf Tage lang Kindergarten ohne Strom, fließendes Wasser und ein Dach über dem Kopf: Im Rahmen der ersten Waldwoche verbrachten die Kinder der CJD KiTa SIEGENIA-Kids ihre gemeinsame Zeit komplett unter freiem Himmel.

Vom 12. bis 16. Mai erlebten sie auf einem Waldstück in Wilnsdorf den gesamten Tagesablauf in und mit der Natur. „Die Waldwoche verfolgte das Ziel, die Sinne der Kinder zu schulen und sowohl ihr Vertrauen in die eigenen Kompetenzen als auch einen bewussten Umgang mit der Natur zu fördern“, schildert Sabrina Stein, Leitung Betriebskindertagesstätte SIEGENIA-Kids. „Bei schönstem Sonnenschein hatten wir hierfür ideale Voraussetzungen.“

Das Naturerleben spielerisch angeregt

Auf spielerische Art und Weise entwickelten die SIEGENIA-Kids während der Waldwoche ein erstes Verständnis für den nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt. Hierzu hatte die KiTa ein abwechslungsreiches Programm entwickelt, um das Naturerleben der Kinder anzuregen.

Unterstützt wurde die KiTa von den Eltern der Kinder, die ihren Nachwuchs täglich in das Waldstück brachten – per Fahrgemeinschaft, für den Klimaschutz.

Im Mittelpunkt der Waldtage stand eine bunte Mischung aus Naturerfahrungen, kleinen Forscheraufgaben und freiem Spiel. „Wichtig war uns zudem, den Kindern Raum zur Entwicklung eigener Ideen zu geben“, berichtet Sabrina Stein. „Die vielseitige Gestaltung der Waldwoche, für die sich Gelfa Süß aus unserem KiTa-Team intensiv engagiert hat, führte zu zahlreichen Erkenntnissen zu den Themen Umwelt und Klima. Diese können nun in das tägliche Handeln der Kinder einfließen.“ Der gewohnte KiTa-Alltag kam dabei nicht zu kurz:

Durch die Kooperation mit den Schwarzen Schafen Dielfen konnte das Turnen auch während der Waldwoche stattfinden. Die mobile Musikschule und die gemeinsamen Mahlzeiten wurden ebenfalls in den Wald verlagert.

Als „Klima Kita“ Kinder an den Klimaschutz heranführen

Die Waldwoche bildet den Auftakt der von der KiTa angestrebten Zertifizierung zur „Klima Kita“.

Im Fokus der Zertifizierung steht für die CJD KiTa SIEGENIA-Kids die frühzeitige Sensibilisierung der Kinder für Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Auswirkungen des eigenen Handelns zu schaffen. Erste Projekte, z. B. zur Mülltrennung und zu gesunder Ernährung, hat die KiTa bereits erfolgreich umgesetzt.

Auch ein Hochbeet-Projekt und die Ermutigung zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind wichtige Schritte auf diesem Weg. Mit der Zertifizierung baut SIEGENIA-Kids die Vielzahl ihrer Initiativen weiter aus. Erst im vergangenen Jahr erhielt die KiTa die Rezertifizierung der „Stiftung Kinder forschen“ für umfangreiches Engagement zur Förderung von MINT-Bildung.

