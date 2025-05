Westenergie unterstützt: Neue Technik für Aula des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Neunkirchen

(wS/we) Neunkirchen 06.05.2025 | Die Bühnenveranstaltungen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Neunkirchen erstrahlen in neuem Glanz. Das Gymnasium freut sich über die technische Modernisierung der Schulaula, die im Rahmen der Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort mit 2.000 Euro unterstützt wurde. Durch das ehrenamtliche Engagement von Projektpate und Westenergie-Mitarbeiter Maik Neuser und der Unterstützung des Fördervereins konnte die Montage und Installation der neuen Technik umgesetzt werden.

Die Aula des Gymnasiums wird regelmäßig für Konzerte, Theateraufführungen, Sportlerehrungen und weitere größere Veranstaltungen genutzt. Gut funktionierende Technik ist eine Voraussetzung, damit Veranstaltungen jeglicher Art reibungslos ablaufen. Da sowohl die Ton- als auch die Lichttechnik der Räumlichkeit in die Jahre gekommen sind, war eine Modernisierung notwendig. Mit der Hilfe von Westenergie und dem Förderverein der Schule wurden vier neue Scheinwerfer installiert.

Die gesamte Technik der Schulaula wird von der schuleigenen Technik AG betreut, die von der Lehrkraft Niklas Schüßler beaufsichtigt wird. „Ziel der Technik AG ist es, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich mit verschiedenen technischen Gräten vertraut zu machen, die sie zu Hause nicht besitzen. Hier lernen sie die Grundkenntnisse der Veranstaltungstechnik kennen, entwickeln ein neues Hobby und eine neue Leidenschaft. Durch die Unterstützung von Westenergie können wir der Schülerschaft weiterhin diese Möglichkeit bieten“, sagte Niklas Schüßler. Die Schülerinnen und Schüler begleiten die abendlichen Veranstaltungen vor Ort ehrenamtlich.

Projektpate Maik Neuser ist begeistert vom Tatendrang der Schülerschaft. „Um die Technik wieder auf den neusten Stand zu bringen, mussten diverse Kabel und Spots gekauft, verlegt und installiert werden. Ich habe zwar bei der Montage und Installation geholfen, aber die Umsetzung des Projekts wurde von den Schülerinnen und Schülern der Technik AG durchgeführt. Ich freue mich sehr darüber, dass die Westenergie bei diesem Projekt geholfen hat und dazu beiträgt, den technischen Horizont der Schülerschaft zu erweitern“, berichtete der Westenergie-Mitarbeiter.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort existiert bereits seit dem Jahr 2005.

Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten in den letzten 20 Jahren rund 12.000 ehrenamtliche Projekte in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen realisiert werden.

Von links nach rechts: Schulleitern Kristine Scholz-Linnert, Projektpate Maik Neuser, Lehrkraft Niklas Schüßler und Geschäftsführerin des Fördervereins Antje Richter zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Technik AG. (Foto: Westenergie / Victoria Baumann)