Brennender Baum vor Wohnhaus in Müsen – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

(wS/red) Hilchenbach 06.05.2025 | Ein brennender Baum sorgte am heutigen Montagmittag für einen Feuerwehreinsatz in der Stahlbergstraße in Müsen. Gegen 12:25 Uhr wurde die Feuerwehr – Löschzug Müsen alarmiert.

Ursache des Brandes war der unsachgemäße Einsatz eines Gasbrenners: Ein Mann hatte versucht, Unkraut zu entfernen – eine riskante Aktion bei der aktuellen Trockenheit. Funken oder die Hitze des Brenners setzten den Baum in Brand.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Die Feuerwehr mahnt zur Vorsicht: Offenes Feuer oder Hitzequellen sollten bei der derzeitigen Witterung im Freien unbedingt vermieden werden – schon kleine Unachtsamkeiten können zu gefährlichen Bränden führen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

