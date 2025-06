„Angst und ihre Fesseln“ – Öffentliche Veranstaltung am 2. Juli in Siegen Ein Abend zum Verstehen, Erkennen und Befreien

(wS/red) ANZEIGE 23.06.2025 | SIEGEN | Am Mittwoch, den 2. Juli 2025, lädt eine besondere Veranstaltung unter dem Titel „Angst und ihre Fesseln“ ins Forum im Garten, Weststraße 1, 57072 Siegen, ein. Beginn ist um 19:00 Uhr, der Eintritt beträgt 25 Euro pro Person. Tickets sind online erhältlich – ein Klick auf das Veranstaltungsbild genügt.

Angsterkrankungen zählen zu den häufigsten psychischen Leiden in Deutschland – dennoch wird das Thema oft tabuisiert. Diese Veranstaltung schafft Raum für Offenheit und Aufklärung. In einem einfühlsamen und verständlichen Vortrag erfahren die Besucher, was „normale“ Angst von krankhafter Angst unterscheidet, welche Symptome typisch sind, welche Formen von Angsterkrankungen existieren – und vor allem, welche Wege zur Behandlung und Unterstützung heute zur Verfügung stehen.

Der Abend richtet sich an Betroffene, Angehörige und alle Interessierten, die sich mit dem Thema psychische Gesundheit auseinandersetzen möchten. Ziel ist es, Verständnis zu fördern, Ängste zu entlasten und neue Perspektiven zu eröffnen.

Darüber hinaus wird ein besonderer Fokus auf die Rolle psychischer Gesundheit in Unternehmen gelegt: Mentale Stärke gilt zunehmend als Wettbewerbsvorteil – denn weniger Ausfälle bedeuten mehr Leistung und Menschlichkeit im Arbeitsalltag.

Ein Abend, der Mut macht – für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft.

Link zur Ticketbestellung: https://www.mentalfocussystem.de/Oeffentliche-Veranstaltungen