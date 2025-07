Innenstadtpicknick am Siegufer in Siegen – gemütlicher Nachmittag am Wasser

(wS/si) Siegen 16.07.2025 | Am 26.07.2025 findet das erste Innenstadtpicknick am Siegufer statt. Von 16 bis 20 Uhr lautet das Motto: Essen, Trinken, Spielen und Wohlfühlen am Flussufer unter freiem Himmel. Auf der Stufenanlage wird im Bereich zwischen der Oberstadtbrücke und dem Café Moritz schön dekoriert mit Picknick- und Platzdecken. Jeder bringt seine Lieblings Picknickspeisen mit und erhält eine Laugenbrezel gratis (solang der Vorrat reicht).

Kühle Getränke zum Mitnehmen kann jeder direkt nebenan beim Café Extrablatt erwerben. Dort gibt es zum Beispiel spezielle Picknick-Cocktails – mit oder ohne Alkohol, Sekt und weitere Erfrischungen.

Die Toysino-Filiale Siegen stellt einen kleinen Korb mit beliebten Spielen zur Verfügung, aus dem sich jeder ein Spiel ausleihen kann. Organisator des Innenstadtpicknicks ist das beim Stadtmarketing ansässige Zentrenmanagement, das so einen sommerlichen Anreiz für Begegnung und die Belebung der Innenstadt schaffen möchte.

Social-Media-Gewinnspiel ab 16. Juli

Bereits ab dem 16. Juli startet auf dem Instagram-Kanal @visit_siegen ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es fünf prall gefüllte Picknickkörbe inklusive Kühltasche, Getränken, Ingwer-Shots, Wasserflasche, Gläsern, Glas-Trinkhalmen, Lunchbox und frischen Überraschungen. Das Gewinnspiel wird von Westenergie gesponsert, die als Partner das Innenstadtpicknick unterstützt.

Um teilzunehmen, müssen Interessierte den Gewinnspiel-Post liken, den Accounts @westenergie und @visit_siegen folgen und in den Kommentaren verraten, mit wem sie den Picknickkorb teilen möchten.

Das Gewinnspiel endet am 24. Juli um 23:59 Uhr. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden am 25. Juli benachrichtigt und können ihren Preis direkt beim Innenstadtpicknick am Siegufer abholen.

Foto: Archiv wirSiegen.de