Brennende Fassade in Weidenau: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

(wS/red) Siegen 27.08.2025 | Ein Brand an einem Wohnhaus in der Brucknerstraße auf dem Haardter Berg hat am Dienstagmittag (26.08.2025) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem eine hölzerne Fassadenverkleidung des Gebäudes in Flammen geraten war.

Mehrere Löschzüge rückten aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Um alle Glutnester erreichen und löschen zu können, mussten die Einsatzkräfte Teile der Holzverkleidung abtragen. Neben der Feuerwehr waren auch Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Nach Angaben vor Ort könnte ein Zusammenhang mit Gartenarbeiten bestehen: Am Vormittag waren in unmittelbarer Nähe Arbeiten mit einem Gasbrenner durchgeführt worden. Ob dies der Auslöser war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert und größerer Schaden abgewendet werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de