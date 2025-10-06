6.000 Euro für den guten Zweck: BWA-Cup beim VSV Wenden begeistert mit Teamgeist und Herz

(wS/vsv) Wenden 28.10.2025 | Der BWA-Cup 2025 war erneut ein voller Erfolg – sportlich wie menschlich. Mit großem Engagement richteten die BWA Sauerland GmbH und der VSV Wenden das Benefizturnier aus, dessen Erlös an die Elterninitiative für krebskranke Kinder und den Deutschen Kinderhospizverein geht. Insgesamt kamen stolze 6.000 Euro an Spenden zusammen, die beim letzten Heimspiel gegen den FSV Gerlingen offiziell übergeben wurden.

Möglich wurde der Erfolg dank zahlreicher Sponsoren, Spender sowie ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, die das Turnier tatkräftig unterstützten. Zu den Unterstützern gehörten unter anderem:

2 Q. Energy Consulting Inh. Bastian Halbe, annenvita, Buchen GmbH Landtechnik, E. Korn & Söhne GmbH, Ecki Stahl, Getränke AS Wenden, Gustav Koch Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Halbe Elektrotechnik, Helmut Kaufmann GmbH, Hufnagel Service GmbH, Jürgen Breuer von JAB Biopharma, Koch Werbetechnik, Schmidt Tief- und Straßenbau GmbH, Schneider Autotechnik, TrendBau, Wash & Polish – David Höller, WeberHaus GmbH & Co. KG sowie Wurm Zimmerei & Bedachungen GmbH, Inh. Max Becker.

Ein besonderer Dank galt Gottfried Annen von annenvita – Praxis für Physiotherapie, der das Turnier erstmals großzügig mit einer Spende und dem gestifteten Fairness-Cup unterstützte – ein starkes Zeichen für Werte wie Respekt und Teamgeist.

„Wir sind dankbar für die große Unterstützung – sei es durch ehrenamtliches Engagement, die zahlreichen Sponsoren und Spender, die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die Teams auf dem Platz. Der BWA-Cup ist mehr als nur ein Turnier: Er zeigt, was möglich ist, wenn Sport und Solidarität zusammenkommen“, betonen Caterina Breuer und Sebastian Scherer vom VSV Wenden.

Auch für die Organisatoren steht fest: Der BWA-Cup 2025 hat eindrucksvoll bewiesen, dass Fußball mehr kann. „Er verbindet Menschen, schafft Begegnungen und hilft dort, wo Unterstützung gebraucht wird“, heißt es abschließend.

Foto: Die offizielle Spendenübergabe erfolgte beim letzten Heimspiel. V. l. n. r.: Christoph Franke (BWA Sauerland GmbH), Miriam Hubmayer, Melanie Zeppenfeld (beide Deutscher Kinderhospizverein), Sascha Tigges (BWA Sauerland GmbH), Caterina Breuer und Sebastian Scherer (beide VSV Wenden).