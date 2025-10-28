Wirtschaftsschutz im Fokus: Schutz vor Spionage, Sabotage & Cyberkriminalität

(wS/ne) Neunkirchen 28.10.2025 | Forum Wirtschaft – Spionage, Sabotage und Cyberkriminalität

Die Gemeinde Neunkirchen lädt am Montag, 10. November, interessierte Unternehmen zu einem „Forum Wirtschaft“ ein. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Otto-Reiffenrath- Haus.

Desiree Wendenburg, Referentin für Wirtschaftsschutz im Ministerium des Innern des Landes NRW, wird einen Fachvortrag zum Thema „Spionage, Sabotage und Cyberkriminalität“ halten.

Anschließend werden die Neunkirchener Unternehmen Gratopp.IT und jucom ihr Portfolio vorstellen und die Sparkasse Burbach-Neunkirchen gibt einen Impuls zum Thema „CYBERver(SICHER)t – aber wie?“. Danach besteht die Möglichkeit, bei einem Imbiss miteinander ins Gespräch zu kommen.



Das Format soll künftig in regelmäßigen Abständen und zu verschiedenen Themen stattfinden. Neben einem Fachvortrag sollen wechselnd Neunkirchener Betriebe die Gelegenheit erhalten, sich vorzustellen und miteinander zu netzwerken.

Eine Anmeldung bis zum 5. November erleichtert die Organisation. Diese erfolgt über den QR-Code – siehe unten.

Rückfragen beantwortet Boris Edelmann, Tel.: 02735 767-403, E-Mail: b.edelmann@neunkirchen-siegerland.de.