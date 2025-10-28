Am Dienstag, 4. November: Vortrag zum Thema Bestattung

(wS/si) Siegen 28.10.2025 | Der Seniorenbeauftragte der Stadt Siegen lädt am Dienstag, 4. November, um 14.30 Uhr zu einem Doppelvortrag über Bestattungen und Bestattungskulturen in das Haus Herbstzeitlos (Seniorenbegegnungszentrum, Marienborner Straße 151) ein.

Birgit Weller, Leiterin der städtischen Arbeitsgruppe Friedhöfe, informiert in ihrem Vortrag zunächst über die verschiedenen möglichen Bestattungsformen und -orte in Siegen. Im Anschluss gibt Dr. Bernd Knapp von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben einen historischen Überblick zu Bestattungskulturen von der Antike bis in die Moderne. Dabei zeigt er etwa auf, wie sich der Übergang von einer kirchlichen zu einer kommunalen Friedhofsregelung entwickelte.

Die Teilnahme ist kostenlos möglich.