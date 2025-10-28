Frischer Christstollen aus Alchen – jetzt vorbestellen!

(wS/huv) Freudenberg 28.10.2025 | Bald ist es wieder so weit: Der Duft von frisch gebackenem Christstollen zieht durch die Adventszeit! Auch in diesem Jahr bietet der Heimat- und Verschönerungsverein Alchen wieder seinen beliebten, handgemachten Christstollen an, der nach traditioneller Handwerkskunst mit besten Zutaten und nach bewährtem Rezept zubereitet wird.

Wer sich rechtzeitig einen Stollen, ob klassisch oder mit Marzipan im 500 g- oder 1.000 g-Laib, sichern möchte, kann bis kommenden Montag (3. November) bei Alfons Täufer täglich zwischen 17.00 und 19.00 Uhr telefonisch unter 0271 / 3757351 oder jederzeit per E-Mail (alfons.taeufer@t-online.de) bequem vorbestellen.



Die Ausgabe erfolgt am Samstag, 15. November, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr im Backhaus der Vereins und damit rechtzeitig vor dem ersten Advent, sodass Sie und Ihre Familie den Beginn der Weihnachtszeit mit einem frischen Stück Christstollen aus dem Öalcher Backes genießen können.

Das Foto zeigt Christstollen, die im vergangenen in großer Anzahl für die Adventszeit zubereitet worden sind.