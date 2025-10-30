Auf in die Rückrunde: TuS Ferndorf präsentiert Termine für 2026

(wS/Red Kreuztal 30.10.2025 | TuS Ferndorf startet mit klarer Planung in die Rückrunde 2025/26

Knapp ein Drittel der Saison in der 2. Handball-Bundesliga ist absolviert und nun steht fest, wann der TuS Ferndorf in der Rückrunde der Spielzeit 2025/26 antritt. Die Handball-Bundesliga hat am Mittwoch in Köln den Spielplan für die zweite Saisonhälfte veröffentlicht.

Demnach bestreiten die Ferndorfer zehn ihrer 17 Rückrundenspiele an einem Samstag. Den Auftakt nach der Winterpause bildet am 7. Februar 2026 ein Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger HSG Krefeld Niederrhein.

Das erste Heimspiel des neuen Jahres steht am Freitag, 13. Februar 2026, um 19:30 Uhr an: Dann empfängt das Team von Trainer Ceven Klatt in der Stählerwiese den TSV Bayer Dormagen.

Ein besonderes Highlight wartet am 7. März, wenn der Dessau-Rosslauer HV in Kreuztal zu Gast ist, beide Vereine verbindet seit vielen Jahren eine enge Fanfreundschaft.

Weitere spannende Begegnungen sind die Auswärtsspiele in Hagen (20. Februar), Potsdam (4. April) und Hüttenberg (30. Mai). Den Saisonabschluss feiern die Rot-Weißen am Samstag, 6. Juni 2026, um 18:00 Uhr mit einem Heimspiel gegen TUSEM Essen in der Stählerwiese.

„Wir freuen uns sehr, dass die Handball-Bundesliga den Rückrundenspielplan so frühzeitig veröffentlicht hat“, sagt Alexander Finke, Prokurist des TuS Ferndorf. „Das verschafft uns Planungssicherheit und ermöglicht es, schon jetzt mit der Organisation zu beginnen. Besonders schön ist, dass wir den Start des Vorverkaufs ankündigen können: Am Montag, 17. November 2025, ab 9:00 Uhr startet der Ticketverkauf für alle Heimspiele der Rückrunde. So haben unsere Fans noch vor der Adventszeit die Möglichkeit, sich ihre Plätze zu sichern – vielleicht auch als perfektes Weihnachtsgeschenk.“

Hier nochmal der komplette Spielplan:

https://www.daikin-hbl.de/de/team/TuS%20Ferndorf/ff1fd939-3952-11ef-99ea-af5c55c3771d

Auch Trainer Ceven Klatt blickt mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben:

„Es ist großartig, dass viele unserer Spiele am Wochenende, vor allem an Freitag- und Samstagabenden, stattfinden. Das kommt unseren Spielern entgegen und sorgt in der Stählerwiese für eine besondere Atmosphäre. Das Heimspiel gegen Potsdam am vergangenen Freitag hat wieder eindrucksvoll gezeigt, wie sehr uns unsere Fans tragen und antreiben, diese Energie wollen wir mit in die Rückrunde nehmen.“

Heimspielplan TuS Ferndorf – Rückrunde 2026

Datum Uhrzeit Gegner Fr, 13.02.2026 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen Mi, 25.02.2026 19:00 Uhr HC Oppenweiler/Backnang Sa, 07.03.2026 18:00 Uhr Dessau-Rosslauer HV Sa, 28.03.2026 18:00 Uhr HBW Balingen-Weilstetten Fr, 10.04.2026 19:30 Uhr HC Elbflorenz Dresden Fr, 24.04.2026 20:00 Uhr TuS N-Lübbecke Sa, 09.05.2026 18:00 Uhr HSG Nordhorn-Lingen Sa, 06.06.2026 18:00 Uhr TUSEM Essen

Bericht: Peter Trojak / KI

Fotocollage: Peter Trojak