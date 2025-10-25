Birnenparty in Kreuztal – mit wirSiegen & Livemusik von EASY (Carsten Breuer)

🍐 Birnenparty in Kreuztal 🎶

Am Samstag, den 8. November 2025, wird in Kreuztal wieder gefeiert! Zusammen mit „Die Birne“ laden wir euch herzlich zur Birnenparty ein – eine richtig schöne Gelegenheit, gemeinsam einen gemütlichen und fröhlichen Abend zu verbringen.

Los geht’s ab 18 Uhr in der Marburger Straße 10. Für Musik sorgt EASY (Carsten Breuer) – live, ehrlich und mit ganz viel Herz. Da bleibt garantiert keiner lange sitzen! 🎸

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt – es gibt leckeres Essen, gute Drinks und vor allem: jede Menge gute Stimmung. Genau das Richtige, um den grauen November ein bisschen bunter zu machen. 🌟

Der Eintritt kostet 5 Euro, und dafür bekommt ihr einen Abend voller Musik, Spaß und netter Leute. Also: Sagt’s weiter, bringt Freunde mit und feiert mit uns das Leben!

Wir freuen uns auf euch –

am 8. November in Kreuztal bei der Birnenparty! 🍻