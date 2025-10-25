News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Toter beim Marienkrankenhaus in Siegen aufgefunden – Mordkommission ermittelt

25. Oktober 20255
(wS/red) Siegen 25.10.2025 | Am frühen Samstagmorgen ist beim Marienkrankenhaus in Siegen ein Mann mit Verletzungen aufgefunden worden, die auf Fremdeinwirkung hindeuten. Entdeckt wurde der Leichnam gegen 6 Uhr.

Polizeikräfte waren vor Ort im Einsatz und suchten mit Taschenlampen den Boden nach Spuren ab. Eine Sichtschutzwand wurde durch die Siegener Feuerwehr an der Elisabethstraße am Krankenhaus errichtet. Auch die Kriminaltechnische Untersuchung (KTU) der Polizei war vor Ort, um Beweismaterial zu sichern.

Die Mordkommission aus Hagen hat die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen deutet vieles auf ein Tötungsdelikt hin. Im Laufe des Tages werden weitere Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft Siegen erwartet.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

