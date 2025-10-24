Vier Tage voller Fußball, Teamgeist und Spaß – Erfolgreiches FuPer Fußball-Camp in Eichen-Krombach beendet

(wS/red) Kreuztal 24.10.2025 | In der zweiten Herbstferienwoche vom 20. bis 23. Oktober 2025 stand auf dem Sportgelände der Sportfreunde Eichen-Krombach 1949 e.V. wieder alles im Zeichen des runden Leders: Beim FuPer Fußball-Camp drehte sich vier Tage lang alles um Technik, Teamgeist und jede Menge Spaß am Spiel.

Unter der fachkundigen Leitung von Michel Plett aus Korbach (hinten rechts im Bild) trainierten die jungen Kicker täglich von 10:00 bis 15:30 Uhr. Mit Unterstützung des Jugendgeschäftsführers Henning Imme (hinten links im Bild) erlebten die teilnehmenden Kinder ein abwechslungsreiches Programm, das sportliche Förderung und Freude am Spiel perfekt miteinander verband.

Zu den Highlights des Camps zählten eine spannende Pressekonferenz, Leistungstests mit anschließender Auswertung sowie die personalisierte Score-Autogrammkarte, auf der jeder Teilnehmer seine individuellen Ergebnisse mit nach Hause nehmen konnte. Auch das Training selbst ließ keine Wünsche offen.

Neben dem sportlichen Programm legte das FuPer-Team besonderen Wert auf die Vermittlung von Teamgeist, Fairplay und Respekt – Werte, die im Fußball ebenso wichtig sind wie Technik und Kondition. Trotz des wechselhaften Herbstwetters zeigten alle Teilnehmer großen Einsatz und Begeisterung.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt: Neben einer sportlergerechten Verpflegung mit Mittagessen, Getränken und frischem Obst erhielten alle Kinder eine komplette FuPer-Trainingsausrüstung inklusive Trikot, Hose, Stutzen und Trinkflasche.

Zum Abschluss des Camps stand eine Schlussbesprechung und Pressekonferenz auf dem Programm. Hier präsentierten die Kinder stolz ihre Fortschritte – begleitet von viel Applaus, strahlenden Gesichtern und erhobenen Daumen.

„Es war beeindruckend zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Spaß die Kinder dabei waren“, fasste Trainer Michel Plett zusammen. Auch Jugendleiter Henning Imme zeigte sich zufrieden: „Das Camp war ein voller Erfolg – eine tolle Mischung aus Lernen, Bewegung und Gemeinschaft.“

So endeten vier intensive, lehrreiche und vor allem fröhliche Tage in Eichen-Krombach – und schon jetzt freuen sich viele kleine Fußballer auf das nächste FuPer Fußball-Camp.

Fotos: wirSiegen.de